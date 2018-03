Angleterre (West Ham) : Les fans des Hammers provoquent de graves incidents

Les supporters de West Ham United ont provoqué de graves incidents samedi soir au London Stadium, suite à la défaite à domicile contre Burnley (3-0), obligeant les copropriétaires du club, David Gold et David Sullivan, a prendre la poudre d'escampette. Après le premier but de Burnley, quelques supporters ont envahi le terrain et l'un d'entre eux a été jeté à terre par le capitaine des «Hammers» Mark Noble, visiblement très en colère que des supporters cherchent à porter atteinte à l'intégrité physique de ses coéquipiers. Le pire était cependant à venir, car le deuxième but de Burnley a littéralement provoqué le chaos au London Stadium, puisque cette fois, ce sont plusieurs centaines de fans qui se sont dirigés vers les copropriétaires de la formation londonienne, les accusant de «détruire le club». David Gold et David Sullivan étaient, en effet, à l'origine de la colère des supporters, car ayant décidé de déménager la domiciliation du club d'Upton Park à l'ancien stade olympique. «Après les incidents, les copropriétaires du club ont décidé de quitter le London Stadium par mesure de sécurité», selon la presse britannique. L'intervention des forces de sécurité a été nécessaire pour rétablir l'ordre, encadrant notamment les supporteurs et le banc de West Ham. Les «Hammers» sont actuellement 16e au classement général de la Premier League, avec deux points d'avance sur le premier club relégable.