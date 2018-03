Commémoration : 62e anniversaire du boycott du championnat colonial par les Clubs algériens musulmans

Des étudiants universitaires de la résidence Delly Ibrahim 2 ont salué l'initiative du Club Olympique sportif des étudiants universitaires (OSEU) visant à faire connaître pour la première fois des personnalités sportives ayant contribué à l'indépendance de l'Algérie et ce, à travers une visite sur le terrain au Musée olympique algérien. Intervenant à cette occasion, l'ex-joueur de l'équipe du Front de libération nationale (FLN), Mohamed Maouche, a prononcé une allocution dans laquelle il a relaté les événements révolutionnaires ayant eu lieu le 11 mars 1956 suite au boycott du championnat colonial par les Clubs algériens et ce lors du match ayant opposé le doyen des clubs algériens, le Mouloudia d'Alger (MCA) et l'équipe européenne Saint-Eugène. Exprimant leur satisfaction quant à cette intervention, les étudiants de la résidence universitaire Delly Brahim 2 ont affirmé que «cette rencontre a constitué une occasion pour découvrir de près le moudjahid Maouche, l'une des personnalités révolutionnaires ayant contribué à faire connaître la cause nationale à travers le monde».

Créé en juillet 2014, l'OSEU vise à généraliser et promouvoir la pratique du sport à l'université, toutes disciplines confondues, concrétiser les programmes culturels et historiques en milieu universitaire, notamment la préservation de la mémoire nationale. Cette association sportive nationale a organisé plusieurs activités sportives.