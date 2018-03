Commission de l’Union africaine : M. Faki Mahamat rend hommage au Président Bouteflika

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a rendu hier à Tlemcen un «hommage appuyé» au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour son engagement panafricain et son «rôle pionnier» dans l’avènement de l’Union africaine, organisation continentale qui «est à l’origine des nombreuses réalisations et acquis dont l’Afrique est très fière». M. Moussa Faki Mahamat a rendu cet hommage au président Bouteflika lors de sa visite à l’Institut panafricain des Sciences de l’Eau, de l’Energie et des Changements climatiques. S’appuyant sur le nombre important des étudiants formés par l’Institut, M. Moussa Faki Mahamat a souligné que le «bon fonctionnement» de cet établissement «d’excellence», sa performance ainsi que la contribution «importante» qu’il ne cesse de pourvoir au service de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Afrique, «illustrent cet engagement de l’Algérie au plus haut niveau, et constituent un motif de satisfaction quant à la place qu’accorde l’Algérie à l’Afrique et à la défense de ses intérêts». Le Président de la Commission de l’Union africaine a, en outre, exprimé sa «reconnaissance» pour les «efforts multiples» consentis par l’Algérie pour l’opérationnalisation de l’Institut panafricain en faisant remarquer que cet élan de solidarité de l’Algérie vis-à-vis de l’Afrique demeure une «source d’inspiration» dans le cadre de la réalisation des objectifs de l’Union africaine et de son Agenda 2063. (APS)