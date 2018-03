Le président de la Commission de l’UA à Tlemcen : Former des cadres de qualité

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat a salué samedi à Alger le «soutien actif» de l'Algérie pour la mise en oeuvre de l'agenda 2063 de l'Union. «Nous avons la certitude et nous ne sommes pas surpris du tout du soutien actif de l'Algérie pour la mise en œuvre de l'agenda 2036 de l'Union Africaine, combien utile pour notre continent», a indiqué M. Faki Mahamat lors d'un point de presse à l'issue d'un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. M. Faki, en visite de travail de trois jours en Algérie, a affirmé avoir échangé avec M. Messahel sur les questions d'intégration du continent étant donné que le dernier sommet de l'UA a pris des décisions importantes, notamment celle liée au lancement de Zone de Libre échange Continentale Africaine (ZLECA), sujet autour duquel se réuniront les dirigeants de l'UA lors du sommet le 21 mars à Kigali (Rwanda). Il s'est réjoui, en outre, de la présence de l'Algérie à l'événement et de son soutien à ce projet important pour le continent africain. Le projet de protocole de libre circulation des personnes, celui du passeport africain, ainsi que l'instrument lié au marché commun du transport aérien, ce sont là, les trois projets phares de l'agenda 2063 de l'UA qui sont actuellement en discussion dans le continent, a rappelé M. Faki Mahamat. Lors de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, M. Faki a affirmé avoir fait un tour d'horizon sur les questions de paix et de sécurité dans le continent». «L'Algérie comme vous le savez dispose d'une expérience reconnue en matière de lutte antiterroriste et c'est pour cette raison que l'UA a confié au Président Bouteflika d'être le champion du continent africain en la matière», rappelant qu'à la demande du Conseil pour la paix et la sécurité de l'UA (CPS), l'Algérie a présenté un rapport dans ce sens et s'apprête à abriter une conférence sur les sources de financement du terrorisme le 9 et 10 avril prochains. Aussi, le responsable de l'UA a indiqué avoir eu, par la même, à échanger sur la réforme de l'UA «aussi bien dans son aspect institutionnel que financier». La situation au Sahel, au Mali ainsi que la crise au Soudan du Sud ont également été abordées par les deux parties, a-t-il ajoute.



Contribuer au développement durable du continent



Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a salué l’engagement du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour la concrétisation de l’Institut africain de l’énergie et de l’eau (y compris les changements climatiques) ou Pauwes. «J’adresse mes plus vifs remerciements à l’Algérie pour avoir abrité cet institut qui forme les cadres africains de demain», a-t-il déclaré au siège du Pauwes, invitant les étudiants africains présents à profiter de cet outil de formation, un projet phare de l’agenda 20/63 de l’UA car, a-t-il souligné, «vous êtes un spécimen de l’Afrique de demain pour laquelle nous sommes en train de poser les jalons de demain. C’est de cette manière que l’Afrique occupera sa place dans le concert des nations». Auparavant, le directeur par intérim du Pauwes, Abdellatif Zerga, avait présenté l’institut, ses objectifs et ses projections pour toucher et intéresser le maximum de pays africains des cinq régions. Actuellement, a-t-il affirme, des étudiants de 31 pays y sont inscrits.

Programme phare de l’UA, «cet institut contribue au développement durable de notre continent, tout en facilitant la mobilité des étudiants», a précisé M. Zerga, annonçant, entre autres, la rénovation de cet institut et la prochaine création de dix centres pour couvrir les cinq régions économiques d’Afrique dans les domaines de l’eau, de l’énergie et des changements climatiques.

Par ailleurs, plus de 20 pays africains ont bénéficié de l’étude de leur cas en eau et énergie. En matière de sécurité sociale, les étudiants du Pauwes bénéficient des mêmes avantages que les étudiants algériens, a-t-il affirmé, rappelant que l’encadrement est assuré par des enseignants de cinquante nationalités.

Accompagné des ministres des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, de l’ambassadeur d’Allemagne en Algérie, et de la commissaire africaine aux ressources humaines, sciences et technologie, Moussa Faki Mahamat a visité une exposition de work-shops étudiants dans plusieurs domaines, ainsi que le stand du groupe allemand GIZ, implanté à Tlemcen et qui contribue financièrement au Pauwes.

La délégation officielle s’est rendue ensuite au pôle universitaire d’Imama, dans la commune de Mansourah, où le président de la Commission de l’UA a baptisé un amphithéâtre du nom de l’Union africaine, avant d’inaugurer le bâtiment des 30 laboratoires de recherche de l’université Abou Bekr Belkaid de Tlemcen, où il en a visité quelques uns prenant connaissance de l’avancée de cette université dans le domaine des recherches. L’hôte de l’Algérie a visité également le centre de carrières et le club de recherche de l’emploi qui a déjà formé 80 diplômés de l’université.



Visite de l’Institut de l’université panafricaine des sciences de l’eau et de l’énergie



