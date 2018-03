Abolition des mandats présidentielles en Chine : Xi Jinping, président à vie

Le Parlement chinois a aboli hier la limitation des mandats présidentiels, donnant les mains libres à Xi Jinping pour imposer sa vision à long terme d'une superpuissance toujours plus soumise au Parti communiste. À 64 ans, le président chinois le plus puissant depuis au moins un quart de siècle pourra rester à la tête de l'État au-delà du terme prévu de 2023. Par 2.958 voix pour, deux contre et trois abstentions, les députés de l'Assemblée nationale populaire (ANP) ont sans surprise plébiscité lors d'un vote à bulletin secret un changement de la Constitution, qui limitait les mandats présidentiels à deux fois cinq ans. La majorité des deux tiers était requise. Une salve d'applaudissements nourris a accueilli le résultat, sous les ors du colossal Palais du Peuple. L'amendement fait aussi entrer «la Pensée Xi Jinping» dans la Constitution, ainsi que «le rôle dirigeant» du Parti communiste chinois (PCC) dans son article premier.