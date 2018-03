56e anniversaire de l’assassinat des six inspecteurs des centres socio-éducatifs par l’OAS : La barbarie contre le savoir

En collaboration avec la direction locale de l’éducation et l’association Mouloud Feraoun, la direction de la Culture de la wilaya de Tizi-Ouzou, commémore, du 13 au 17 mars, le 56e anniversaire de l’assassinat des six inspecteurs des centres socio-éducatifs, dont les écrivains Mouloud Feraoun et Ali Hammoutène.

Placées sur le thème : «Un engagement pour une œuvre éducative et culturelle», ces festivités commémoratives de l’assassinat le 15 mars 1962 de ces six inspecteurs des centres sociaux par un commando de la sinistre Organisation de l’armée secrète (OAS) se dérouleront à la maison de la culture Mouloud-Mammeri, la bibliothèque principale de lecture publique, l’annexe de la maison de la culture d’Azazga, le CEM Mouloud Feraoun, théâtre régional Kateb Yacine, la cinémathèque de la ville des Genêts et à Tizi Hibel, village natal de l’un des inspecteurs assassinés, en l’occurrence l’auteur du roman Le fils du pauvre. Un riche programme a été tracé pour la commémoration de ce triste anniversaire, dont des expositions autour de la vie et les œuvres des six inspecteurs, de livres par différentes maisons d’éditions, concours de la meilleure écriture et illustration sur la vie et l’histoire ainsi que des conférences sur ces mêmes inspecteurs et les centres sociaux pour lesquels travaillaient ces victimes de la barbarie de l’OAS. La commémoration sera également marquée par la projection de films OAS, un passé très présent de Djamel Zaoui et Feraoun d’Ali Mouzaoui, respectivement à la maison de la culture Mouloud-Mammeri et à la cinémathèque, une table-ronde autour de la vie et les œuvres de ces six inspecteurs qu’animeront Ali Feraoun, fils du Fouroulou, Mohamed Hammoutène, fils d’Ali, Mohamed Attaf, écrivain et Mme Safia Zemerli, enseignante, et la présentation de la pièce théâtrale Le foehn de Mouloud Mammeri, mise en scène par Ahmed Ben Aissa, des tournois de football et du cyclisme en hommage à Mouloud Feraoun. Le village Tizi-Hibel abritera quant à lui une cérémonie de recueillement et dépôts de gerbes de fleurs sur la tombe de Mouloud Feraoun, une course aux sacs destinée aux enfants du village, une collation traditionnelle offerte par les villageois, une Waada une cérémonie d’annonce des lauréats des meilleurs essais littéraires sur la vie et l’œuvre de Mouloud Feraoun avec les élèves du CEM Youcef Alliche de Beni Douala. Une conférence-débat autour de la vie et l’œuvre littéraire de Mouloud Feraoun qu’animera Dr Mouloud Lounaouci est aussi au menu de ce programme concocté par la même association.

Bel. Adrar