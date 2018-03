Enseignement supérieur : Renforcer la coopération avec la Jordanie

Les opportunités de renforcer la coopération algéro-jordanienne dans le domaine de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ont été évoquées hier à Amman, lors de la réunion de la commission bilatérale, issue de la commission mixte entre les deux pays, réunie du 15 au 17 janvier dernier à Alger. «Nous avons discuté avec le partenaire jordanien des domaines de coopération bilatérale relatifs à l'enseignement supérieur, notamment du Programme exécutif des échanges culturels entre les deux pays qui arrive à expiration», a indiqué à l'APS, le directeur de la Coopération et des échanges interuniversitaires (DCEIU) au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Arezki Saidani.

Il a précisé, dans ce sens, que les deux parties «travaillent» pour renouveler le Programme suscité en vu de booster un partenariat modèle entre les deux parties dans le domaine de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. «A ce propos et avant la fin du mois de mars en cours, un projet sera soumis par la partie algérienne aux Jordaniens pour enrichissement ou éventuellement pour réaménagement», a souligné M. Saidani affirmant que la signature dudit projet par les deux ministres du secteur interviendra au mois d'avril prochain. La réunion a été également l'occasion d'évoquer «certaines difficultés» rencontrées par les étudiants algériens doctorants à qui on a exigé des matières supplémentaires.

M. Saidani a affirmé, dans ce cadre, que la partie algérienne a demandé «la suppression définitive» de ces modules de mise à niveau, indiquant aussi que les discussions ont porté sur la «nécessité d'élargir la coopération à d'autres domaines de l' Enseignement supérieur tels que le jumelage des universités et le développement des échanges de professeurs visiteurs ainsi que le co-encadrement à distance».

Selon le responsable algérien, il s'agissait aussi de renforcer le volet de la coopération de la recherche scientifique, faisant savoir que la partie algérienne «peut mettre en place en collaboration avec les centres jordaniens des projets de recherche éminemment académiques mais surtout des projets structurants et fédérateurs à haute valeur ajoutée de concert avec le secteur socio-économique». Le directeur de la Coopération et des échanges interuniversitaires a évoqué certains projets qui peuvent être concrétisés entre les deux pays dans les domaines de la désertification, du développement durable et de l'agriculture. Cette réunion à mis, par ailleurs, l'accent, selon le même responsable, sur le travail commun pour assurer un meilleur positionnement des établissements universitaires et de recherche algériens et jordaniens dans le cadre des appels à projets européens. A l'issue de cette réunion de deux jours, des accords seront signés, notamment celui portant sur un programme d'échange culturel qui va définir toutes les actions à mener en termes de formation, de coopération, de mobilité d' étudiants et d'enseignants et de projets de recherche scientifique communs. Les responsables jordaniens ont réaffirmé de leur côté leur volonté de s'engager avec la partie algérienne dans un partenariat renforcé et de hisser la coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au même niveau d'excellence que celui des relations politiques entre les deux pays. (APS)