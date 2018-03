Les consultations du bac 2018 débutent aujourd’hui : Les élèves saluent la démarche

C’est à partir d’aujourd’hui que seront entamées les consultations lancées par le ministère de l’Education nationale pour décider de la date des épreuves du l’examen du baccalauréat pour l’année scolaire 2017/2018.

Les avis seront émis via le Net par les concernés que sont les élèves-candidats, les enseignants du secondaire ainsi que les directeurs des lycées répartis à travers le territoire national. Le principal objectif de cette démarche est de parvenir à un consensus qui arrange toutes les parties concernées, et ce, en vue d’assurer les meilleures conditions pour les élèves lors de cet examen décisif.

Ces derniers, tout en faisant part de leur satisfaction de se voir ainsi considérés et impliqués dans ces consultations, sont néanmoins partagés pour la plupart, pour ce qui concerne le «décalage» de la date de déroulement de l’examen du baccalauréat, initialement prévue du 3 au 7 juin 2018.

En effet, à la faveur d’une virée effectuée hier au niveau de quelques établissements d’enseignement secondaire de la capitale, la majorité des avis récoltés auprès des élèves en classes terminales conforte l’idée du report de l’examen du baccalauréat. Rencontré devant l’entrée d’un lycée à Chéraga, Lotfi, a tenu à saluer l’initiative de Mme Benghabrit qui, selon lui, donne l’opportunité aux intéressés de s’exprimer sur un sujet qui les concerne de près. Il enchaîne aussitôt en plaidant pour le report : «On a été lésés par la grève et l’absentéisme de certains enseignants.

Cette situation a quelque peu perturbé notre scolarité durant ce trimestre. «À mon avis, on n’est pas prêt à passer le bac à la date prévue initialement, soit du 3 au 7 juin 2018. Je suggère plutôt son report pour qu’on puisse rattraper le retard perdu dans les cours et pour les révisions.»

Pour sa part, Liliane, une candidate au Bac 2018, indique qu’elle s’est investie énormément dans sa scolarité. «Mon but est de décrocher la meilleure moyenne pour réaliser mon rêve et faire les études supérieures qui me tiennent à cœur», a-t-elle appuyé, ajoutant que le fait de disposer de plus de temps dans les préparatifs de l’examen «sera d’une grande utilité, notamment sur le plan psychologique». De leur côté, Racha et Ilham, lycéennes et camarades de classe, affirment qu’elles sont plutôt sereines. Pour ces deux «amies inséparables» : «Préparer les prochaines épreuves du baccalauréat recommande des efforts ininterrompus tout au long de l’année. C’est là que réside le secret de la réussite», ont-elles soutenu.

Une parente rencontrée sur les lieux a tenu, elle aussi, à émettre un avis. «Ce qui distingue les élèves bosseurs des autres, c’est la volonté d’apprendre et de vouloir progresser, malgré les mouvements de grèves qui ont perturbé la scolarité de nos enfants», a-t-elle soutenu, avant de plaider, elle aussi, pour le report de l’examen du baccalauréat pour la période s’étalant du 19 au 24 juin, soit juste après le Ramadhan. Pour Mme Salima, une enseignante en mathématique, «le fait de décaler la date de ces épreuves nous offre une bonne opportunité de rattraper le retard, ce qui permettra ainsi aux élèves de bien se préparer pour le jour J». «Ce report sera sans doute mis à profit par les élèves pour leurs révisions», ajoute-t-elle.

Néanmoins, si certains plaident pour cette option, il y en a d’autres qui préfèrent que l’examen ait lieu à la date indiquée. Ajoutant que le fait de jeûner ne les dérange absolument pas, «il y a plein de générations avant nous qui l’ont passé durant le ramadhan, sans aucun problème», nous ont affirmé certains, tout en soulignant que le fait de le passer au début du mois de juin va les soulager. «Après on va être tranquilles et penser à autre chose, parce qu’au final, en général, le dernier trimestre on le passe à réviser entre camarades, donc, on ne va pas au lycée, donc pas de perte de cours», a affirmé ce groupe de lycéens.

Le ministère se fixe pour sa part comme objectif de garantir aux élèves, qui s’apprêtent à passer l’examen du baccalauréat session 2018, les meilleures chances de réussite, en prenant en considération leur état psychologique après une période de turbulences causée par les mouvements de débrayage dans certaines wilayas du pays.

Dans ce cadre et à l’issue de la rencontre de mercredi dernier avec les représentants des différents syndicats du secteur (FNTE, SNAPAP, SNCCOPE, SNAPEP, et la FNAPE) ainsi que l'Association nationale des parents d'élèves (ANPE), la ministre de l’Education nationale a décidé de la tenue d’une large consultation aux fins que le baccalauréat 2018 puissent se tenir du 19 au 24 juin 2018, soit juste après l’Aïd El Fitr. Et c’est dans cette optique que devrait démarrer les consultations aujourd’hui sur la toile.

A noter enfin que les candidats au baccalauréat, scolarisés et libres, pourront soumettre leur avis sur le site internet (http://bac.onec.dz) en utilisant leur nom d’utilisateur et mot de passe.

Kamélia Hadjib