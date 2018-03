Remboursement des arrêts de travail : 17 milliards de dinars en 2017

Le directeur général de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), Hassan Tidjani Haddam, a affirmé hier, que les revenus de la Caisse pour l’année 2017, ont dépassé 400 milliards de dinars. Cependant, ajoutera-t-il, le coût de remboursement des médicaments a atteint 200 milliards de dinars.

Le DG de la CNAS qui intervenait sur les ondes de la Chaîne 3 de la radio a précisé que la Caisse jouit d’une « bonne santé financière », en dépit du 1,4 million de jours d’arrêts de travail remboursés et évalués à près de 17 milliards de dinars.

M. Haddam a précisé que ses services ont constaté une hausse du nombre d’arrêts de travail et de congés de maladie. Face à ce constat, dit-il, la CNAS a été amenée à réadapter ses instruments de contrôle pour lutter contre ces arrêts «indus» que certains assurés, ajoute-t-il, utilisent à d’autres activités ou bien pour se reposer «à l’approche des week-ends et autres jours fériés».

Il signale qu’il en est de même pour les femmes ayant bénéficié d’un congé de maternité légal et dont certaines, ajoute-t-il, prennent «systématiquement» de trois à quatre mois d’«arrêts de travail de complaisance au détriment de la CNAS».

Désormais, prévient M. Haddam faisant état de l’existence de 1.000 médecins assermentés, «nous contrôlons tout le monde» par le biais d’un examen administratif destiné à vérifier qu’un assuré malade bénéficiant d’un arrêt d’activité est bien confiné chez lui. A ce propos, il signale que sur les 171.000 malades contrôlés en 2017, 18.421 parmi eux étaient absents de leur domicile et, après coup, ont vu leur arrêt de travail refusé. Le directeur général de la CNAS tient, d’autre part, à souligner que les arrêts de travail de complaisance représentent un «coût important», prévenant au passage qu’ils sont susceptibles de donner lieu à des poursuites judiciaires à l’endroit des médecins les prescrivant.

M. Haddam rappelle, par ailleurs, que la plus grosse dépense consentie par la Caisse l’est au niveau du remboursement des médicaments lequel, précise-t-il, s’est chiffré à plus de 200 milliards de dinars durant l’année 2017. Pour le directeur de la CNAS, les Algériens sont de grands consommateurs de médicaments. Les dépenses de la Caisse dans ce sens sont en progression constante, 8% chaque année. Les grands consommateurs sont notamment les malades chroniques, qui ont un système de service de médicaments très large et qui ne sont soumis à aucun contrôle. L’hypertension et le diabète sont les deux maladies qui coûtent le plus cher à la Caisse. «Nous avons constaté une facilité de consommation des médicaments chez le consommateur algérien», a-t-il indiqué.

Il convient de rappeler que le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, M. Mourad Zemali, avait indiqué récemment que «14.390.000 arrêts maladie ont été enregistrés durant l’année 2017». Le ministre juge ce chiffre comme «anormalement élevé» et considère qu’il y a eu des arrêts maladie de «complaisance».

Mourad Zemali affirme que cette situation doit cesser, assurant que les contrôles vont être de plus en plus rigoureux et que la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Le département de Mourad Zemali compte agir pour récupérer l’argent des faux malades. «Nous allons traîner devant les tribunaux tous ceux qui fourniront de fausses déclarations de maladie. Leur acte frauduleux tombe sous le coup de la loi et pénalise l’économie nationale», a-t-il averti.

De ce fait, «le médecin qui fournirait un faux certificat de maladie va être également poursuivi en justice», assure le ministre, qui affirme avoir donné des instructions fermes de saisir les tribunaux à chaque fois qu’il y a constatation de fausse déclaration de maladie. «Je sais que la plupart des médecins délivrent de faux certificats de maladie à ceux qui travaillent dans le secteur public. Cela est contraire à l’éthique et à la déontologie régissant le corps des médecins», soutient le ministre, ajoutant que la CNAS est de ce fait victime d’actes de vol qui affaiblissent son équilibre financier et pénalisent les cotisants sérieux.

Salima Ettouahria