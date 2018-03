8e édition du NAPEC : La technologie de pointe à la une

«La huitième édition du NAPEC (North Africa Petroleum Exhibition & Confrence), placée sur le thème «Succès, défis et vision», se tiendra du 25 au 28 mars, au Centre des conventions d’Oran», ont annoncé les organisateur du l’événement. Dédié aux professionnels et divers acteurs activant dans les domaines des hydrocarbures et de l’énergie, cet événement va réunir plus de 500 exposants représentant quarante pays venant des quatre coins du monde, notamment d’Afrique. Ces opérateurs proviennent de diverses sociétés de technologies, de services et de sous-traitance gravitant autour de l’industrie pétrolière et gazière. Dans un communiqué dont une copie nous a été transmise, les organisateurs ont précisé que «parmi l’ensemble des pays participants, la France se taille la part du lion, avec le plus grand nombre d’entreprises, sans omettre la forte participation des pays comme la Chine, les USA, l’Inde, l’Indonésie, le Qatar ou encore la Norvège». Ce Salon constituera une opportunité idoine pour les entreprises nationales leur permettant de se mettre à niveau et de perfectionner leur savoir-faire, grâce au contact des grandes firmes et sociétés internationales. «Cet événement, ajoutent les organisateurs, comprend un Salon professionnel international dédié aux activités Upstream, Midstream et le Downstream, et les solutions technologiques accompagnant l’exploration, la production et la commercialisation des hydrocarbures.»

S’agissant des conférences, les organisateurs ont souligné qu’une série de communications sont prévues. elles porteront, entre autres, sur l’évolution des technologies liées à l’industrie pétrolière et gazière, à la transition énergétique, aux marchés, au marketing et autres sujets de l’heure. La première sera consacrée au contexte de l’Algérie, à travers un aperçu général sur l’évolution, mais aussi les défis du secteur des hydrocarbures, avec, en perspective, des opportunités d’investissements effectives et un partenariat gagnant-gagnant. La seconde sera dédiée à l’Afrique du Nord, et portera globalement sur la promotion du secteur minier, ses défis et ses opportunités, tout en mettant l’accent sur les enjeux actuels. D’autres thématiques aussi sont inscrites à l’ordre du jour, telles que l’exploration et la production, le gaz et le LNG, le raffinage et la pétrochimie ou encore les technologies du pipeline et du forage, ainsi que des ateliers sur l’investissement et le partenariat.

M. A. Z.