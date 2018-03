Algérie - Pakistan : Diversifier la coopération

Une délégation d’opérateurs économiques pakistanais, coordonnée par l'Autorité du développement du commerce du Pakistan, séjournera dans notre pays, du 18 au 24 mars.

Même si elles sont «bonnes et amicales», au plan politique, les relations entre l’Algérie et le Pakistan n’ont pas encore atteint le niveau souhaité, en ce qui concerne le secteur économique. Aussi, les autorités, algériennes et pakistanaises, entendent élargir et diversifier leur coopération, à la faveur des mesures prises par le gouvernement pour stimuler les investissements directs étrangers et encourager les partenariats dans les segments prioritaires. Des opportunités qui seront discutées, lors de la rencontre d’affaires, prévue le 19 mars au siège de la Caci, entre les opérateurs nationaux et la délégation d’opérateurs économiques pakistanais, coordonnée par l'Autorité du développement du commerce du Pakistan, qui séjournera dans notre pays, du 18 au 24 mars 2018. Les deux parties auront également l’opportunité de se concerter sur les voies et moyens de consolider les relations économiques entre l’Algérie et le Pakistan. Un objectif d’ailleurs consacrée dans les conclusions de la deuxième session de la commission mixte algéro-pakistanaise, qui s’était tenue, en 2012, dans le cadre d’un accord-cadre bilatéral, visant, entre autres, à faciliter les échanges commerciaux et les missions des opérateurs économiques dans les deux pays. Toutefois, fort est de constater que le volume des flux commerciaux entre l’Algérie et le Pakistan sont toujours faibles, alors que les engagements dans le partenariat économique restent à promouvoir dans la phase à venir. Dans cette optique, la rencontre du 19 mars vise justement à encourager les initiatives de part et d’autres, notamment dans le secteur de l’investissement qui offre de grandes perspectives, notamment dans les secteurs de l’énergie, le textile et l'agroalimentaire. L'ambassadeur du Pakistan à Alger, M. Imran Yawar, avait évoqué, dans ce sens, la disponibilité de son pays à examiner d'autres pistes de coopération, entre autres dans le matériel aéronautique, les instruments chirurgicaux, les industries chimique, du cuir et du ciment. D. Akila