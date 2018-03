Agriculture : privilégier l’irrigation localisée

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a qualifié, hier à Ghardaïa, de «positive», la démarche participative et concertée entre les acteurs sociaux et les pouvoirs publics, afin de relever les défis du développement économique

et social dans les régions du sud du pays.

«On ne peut mettre en place une politique ou une stratégie de développement sans la concertation et la participation des parties concernées», a-t-il souligné.

Se félicitant du «saut qualitatif» qu’a connu le secteur de l’agriculture à Ghardaïa, il a exhorté les agriculteurs «à contribuer à l’augmentation de la production et à l’amélioration de sa qualité». Pour consacrer cet objectif, le ministre a estimé indispensable d’augmenter la quantité des superficies cultivées afin de satisfaire à la fois la demande interne et aller vers l’exportation. Selon lui, la participation au débat sur le développement des régions du Sud doit garantir le succès des différents programmes les ciblant.

Il a entre autres, loué la démarche participative et le dialogue dans l’élaboration des programmes de développement, en mettant en exergue la décentralisation et la déconcentration qui «doivent toucher l’ensemble du territoire national». Il est revenu, entre autre, sur le programme d’appui tracé par le président de la République en faveur du développement des régions du Sud, dont Ghardaia qui a bénéficié d’une enveloppe financière de dix milliards de dinars dans le cadre du programme du développement agricole, dont 400 milliards pour la réalisation des infrastructure d’irrigations, l’électrification et les pistes. il a mis en exergue l’intérêt porté par les pouvoir publics au développement de l’agriculture saharienne, se traduisant sur terrain par des résultats tangibles avec l’équivalent de 3,6 milliards de dinars de production à Ghardaïa. La production de certains produits rares dans les régions sahariennes «nous permet aujourd’hui plus que jamais de dire que tout est cultivable dans le Sud, pour peu qu’on ait de la bonne volonté.

Ghardaïa, donne ainsi l’exemple, en mettant sur le marché des produits qui n’existaient uniquement qu’au Nord, par le passé», dit-il. Certes, les quantités sont encore faibles, mais la collaboration des autorités locales et le soutien matériel de l’Etat pourront amplement contribuer à une augmentation sensible de la production agricole d’une excellente qualité dont celle de Ghardaïa, en majorité bio», a-t-il ajouté.

En dépit des tracasseries bureaucratiques et financières que vivent les fellahs à Ghardaïa, ces derniers ont entrepris la production de fruits et légumes, ce qui semblait au départ des plus hasardeux mais qui a donné au fil du temps des résultats concluants. Ainsi, après des expériences timides au départ, les fellahs, avec peu de moyens mais beaucoup de volonté, ont maintenant mis les bouchées double sur la production de blé, de maïs et de fruits et légumes.

M. Bouazghi a précisé que l’agriculture saharienne connaîtra dans les années à venir «un saut qualitatif au regard des efforts consentis». Il a affirmé qu’avec la mobilisation de tous les efforts, il faut atteindre le maximum d’hectares de terres agricoles récupérées à l’horizon des cinq années à venir.

«C’est l’un des objectifs que nous nous sommes fixé», avait-il ajouté. Les efforts déployés pour promouvoir l’activité agricole dans les régions du Sud ont donné lieu à la diversification des filières par l’introduction de nouvelles expériences, qui ont donné des résultats probants », mentionne-t-il.

«On y recense diverses cultures : dattes, pomme de terre, céréaliculture, légumes, olives, arachides et pistaches», s’est-il réjoui. Il a estimé à que le secteur de l’agriculture est un domaine vaste qui nécessite une grande mobilisation pour pouvoir mettre en œuvre le plan quinquennal tracé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, accompagné des recommandations du Premier ministre pour l’organisation des filières agricoles et la production.

Il a également insisté sur la formation des agriculteurs, notamment les jeunes. «Nous allons soutenir les jeunes agriculteurs dans les campagnes pour qu’ils soient la locomotive du secteur aux côtés des universitaires», insiste-t-il. En dépit des contraintes comme la détérioration des routes et le manque de forages, quelques fellahs ont tout de même réussi. Aujourd’hui, c’est la culture de toutes sortes d’agrumes, demain ce sera, pourquoi pas, celle des bananes, des ananas et des avocats. Pourvu que l’Etat mette du sien et poursuive sa contribution en matière de moyens adéquats, disent les fellahs.



Augmentation de la superficie agricole



Le dossier du foncier agricole a enregistré des avancées «importantes» dans la wilaya de Ghardaïa à la faveur de la dynamique insufflée par les différents programmes mis en œuvre par les pouvoirs publics. Ainsi, la superficie agricole utile (SAU) en irrigué est passée de 12.230 ha en 2000 à 39.350 ha en 2015 pour atteindre en 2018 une superficie arable de plus de 44.155 ha réparties à travers 16.129 exploitations.

Considérée comme l’ossature principale de l’économie locale, l’agriculture a réalisé des avancées considérables dans cette wilaya, qui est devenue une «référence» en matière d’autosuffisance alimentaire et pour la qualité gustative de ses produits.

«En dépit d’un climat sec et d’une rareté de la pluviométrie, la région a connu un engouement d’investisseurs encouragés par les facilitations d’acquisition de terre et la mobilisation des ressources hydriques souterraines lancées par les pouvoirs publics» explique-t-il, relevant que 60 000 hectares de terres arables, relevant des 250 000 récupérés appartiennent à cette wilaya.

Il s’agit aussi de la réalisation à travers la wilaya de 619 forages pour un débit de 21.000 litres/seconde, de 5.925 puits pour un débit de 10.000 litres/seconde, de 2.099 bassins de stockage d’une capacité globale de 214.100 m3, de 1.000 km linéaires de réseau électrique et 500 km de pistes agricoles.

Kafia Ait Allouache