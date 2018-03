Suivi de l’envasement des barrages : Des drones aquatiques à la rescousse

Un drone aquatique pour aider l’Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT) à mieux suivre et cerner la problématique de l’envasement des barrages à travers le pays sera prochainement mis en service, a annoncé, depuis Bechar, le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib. En forme d’embarcation robotisée, ce nouveau système va permettre à l’ANBT de suivre dans des conditions technologiques optimales l’envasement des barrages, qui constitue un souci permanent du secteur des ressources en eau, a précisé le ministre, en marge d’une visite au barrage de «Djorf Ettorba» (65 km au sud de Bechar), destiné à la retenue des eaux de Oued-Guir, avec une capacité de 365 millions de m3. Les avantages de ce drone aquatique mis au point par des chercheurs algériens du Centre de développement des technologies avancées (CDTA) de Baba Hassen (Alger), est de permettre des délais ultra-courts en matière de levées bathymétriques, aucune intervention humaine, un transfert instantané de données et une accessibilité étendue, a-t-il ajouté. Actuellement, l’ANBT rencontre des contraintes avec la méthode actuelle ou les levées bathymétriques sont effectués toutes les quatre années, en plus d’être longues et coûteuses, mobilisant des moyens humains et matériels importants, à savoir quatre techniciens par équipe, une station topographique, une station bathymétrique et une embarcation. Avec ce nouveau drone aquatique, on n’aura plus besoin de ces moyens humains et matériels, ont expliqué des responsables de l’ANBT.

Avec ce partenariat avec le CDTA, l’agence nationale des barrages et des transferts s’emploie à nouer et développer des partenariats fructueux avec des organismes nationaux, à même d’ouvrir un chemin à toutes les compétences nationales pour la poursuite du développement et la modernisation du secteur des ressources en eau, soulignent les cadres de l’ANBT. Le DR Oualid Djekoun, maitre de recherche au CDTA, a mis ses compétences au service de ce projet innovant en assurant sa direction, a-t-on fait savoir.

Par ailleurs, M. Necib a appelé à accélérer la finalisation du projet de station de traitement et d’épuration des eaux usées de la wilaya déléguée de Timimoune (Adrar) pour la livrer «avant la fin de l’année». Il a mis l’accent sur le respect des normes de qualité dans la réalisation de l’ouvrage pour qu’il remplisse pleinement sa mission dans la préservation de l’environnement et des palmeraies de la région, en plus d’apporter une valeur ajoutée dans le renforcement de l’activité économique, notamment agricole, et la préservation des nappes hydriques souterraines. Cette station, a indiqué M. Necib, viendra s’ajouter au projet d’une autre STEP au chef lieu de wilaya, qui a été dégelé dernièrement, de sorte à renforcer les efforts d’économie des eaux souterraines et à soutenir les activités agricoles, à travers notamment la création de pépinières à proximité de ces stations. Un programme jugé important est actuellement mis en œuvre pour la réalisation de 31 grandes stations de traitement des eaux usées à travers le pays, après avoir une levée de gel sur les projets d’assainissement qui seront réalisés avec des produits de l’industrie nationale, a-t-il souligné. Cette démarche intervient en application des orientations des hautes autorités du pays visant une intégration économique de l’industrie nationale dans les différents secteurs d’activités et projets de développement, a ajouté le ministre. La STEP de Timimoune, implantée sur une superficie de 4 hectares et qui aura une capacité de traitement de plus de 13.000 m3/ jours, est actuellement à 22% d’avancement de ses travaux de réalisation pour lesquels a été consentie une enveloppe de 2,5 milliards de DA, selon sa fiche technique.

Elle permettra, une fois opérationnelle, la préservation de l’environnement, la prévention contre les maladies à transmission hydrique, l’amélioration du cadre de vie du citoyen et une réutilisation des eaux traitées à des fins d’accompagnement des activités agricoles, en plus de générer des emplois, a-t-on expliqué. Le ministre des Ressources en eau a poursuivi sa visite de travail dans la wilaya en mettant en service le projet de transfert de l’eau potable de la zone de Tagraout vers la commune frontalière de Timiaouine (extrême sud de la wilaya) et un autre vers les ksour de la commune de Bouda (Ouest d’Adrar), en sus de l’inspection de projets et structures du secteur à Adrar. (APS)