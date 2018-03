Solidarité : Caravane médicale dans les zones enclavées à Bouira

Une caravane médicale composée d’une quinzaine de médecins spécialistes sillonnera toutes les zones enclavées de la Commune de Bordj Khris (sud de Bouira), a indiqué samedi la directrice de la santé publique de la wilaya (DSP), Mme Ghalem Leila Ilham. «Cette caravane est formée d’une quinzaine de spécialistes et infirmiers qui parcourront à partir de dimanche les différentes localités enclavées de la commune de Bordj Khris, située à une soixantaine de km au sud de la wilaya de Bouira», a-t-elle expliqué à l’APS. Cette action s’inscrit dans le cadre des efforts de la DSP d’apporter aide et assistance aux populations enclavées, privées de bonne prise en charge médicale. La caravane durera une semaine, a-t-elle tenu à préciser.

D’autres régions et communes seront touchées par cette caravane dans les prochaines semaines, a ajouté la même source. Par ailleurs, le

bureau local (M’Chedallah) de l’association caritative Kafil El-Yatim en partenariat avec l’établissement publique de santé de proximité (EPSP) d’Ahnif (Est de Bouira) a lancé depuis samedi matin des opérations de consultations au profit des malades au niveau du lycée Aliane Ahmimi de la ville de Chorfa (à l’est de Bouira). Selon les organisateurs de cette action de solidarité, les médecins ont pu effectuer 500 consultations au profit notamment des enfants et des femmes de cette région.