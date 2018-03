Cosmétiques périmés : Saisie d’une importante quantité à sétif

A l’issue d’une opération minutieusement menée ces jours derniers, les services de police relevant de la sûreté de wilaya de Sétif sont parvenus à mettre la main et saisir une importante quantité de produits cosmétiques périmés dont la valeur a été estimée à plus de 17 millions de dinars. Cette opération, qui a été menée par les éléments du BRI relevant du service de la police judiciaire de Sétif suite à l’exploitation d’informations faisant état de la présence d’individus qui s’adonnaient à stocker des produits cosmétiques suspects au niveau de hangars implantés dans l’une des zones extra-urbaines du chef-lieu de wilaya à l’effet de les écouler, s’est également traduite par l’arrestation de 5 personnes dont l’âge varie entre 28 et 38 ans impliquées dans le stockage de ces produits, ne justifiant de surcroît, souligne le communiqué de la sureté de la wilaya, ni de registre du commerce ni de documents justifiant la provenance de ces produits. Le dispositif mis en place permettra aux services de police d’identifier les propriétaires de ces hangars situés au lieu-dit Bouaoudja et où était entreposée en effet une grosse quantité de produits cosmétiques, dont le contrôle et l’expertise par les services compétents fera ressortir qu’une partie de ces produits était périmée et une autre antidatée, mettant ainsi en danger la santé du consommateur. Les deux suspects conduits au siège du service de la police judiciaire et les investigations approfondies à l’effet d’en savoir davantage sur cette affaire, les enquêteurs parviendront à découvrir un autre hangar où étaient entreposées des produits de même nature et dans les mêmes conditions et procéderont ainsi à l’arrestation de 3 autres personnes impliquées dans cette affaire. A la lumière de quoi, une procédure judiciaire sera établie à l’encontre des 5 personnes mise en cause pour détention et stockage de produits cosmétiques périmés dans le but de les écouler mettant en danger la santé du consommateur. Présentés devant le procureur de la République du parquet de Ain-Oulmène qui les a déférés pour comparution immédiate devant le magistrat du siège, les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt qui a décidé de les placer sous mandat de dépôt, précise par ailleurs le communiqué qui indique en outre que la marchandise saisie a fait l’objet de près de 100 acheminements par camions de gros tonnage vers la décharge publique pour être détruite.

F. Zoghbi