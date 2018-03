Santé et pratique médicale en Algérie durant l’Antiquité : remarquable longévité !

À bien y regarder, nos ancêtres de la période antique ne se portaient pas plus mal que nous aujourd'hui. Au plan de la médecine, par exemple, et s'agissant de praticiens ayant exercé à l'époque dans notre pays, toutes les lectures concernant ce sujet nous invitent à considérer qu'il y a lieu de distinguer entre deux étapes : la première, punique, reconstituée grâce aux recherches anthropologiques, mais où les vestiges témoignant d'une pratique médicale sont extrêmement rares ; la deuxième, romaine, assez riche en informations quant à l'existence de médecins et d'activités médicales.

A ce propos, il faut, d'une manière générale, retenir que durant toute période donnée, les informations relatives à l'existence de médecins autochtones, bien que réelles, restent exceptionnelles. Dans notre contrée par exemple, ceux qui étaient appelés ici et là les Berbères «avaient une forte natalité et une longévité exceptionnelle» (M. Kaddache, «L'Algérie dans l'Antiquité», Ed. Enal, Alger 1992). Les témoignages recueillis des auteurs anciens sont d'ailleurs unanimes pour confirmer cet état de fait, pour ne pas dire cette bonne santé : «On ne meurt en Afrique que de vieillesse ou par aventure», écrit pour sa part Sénèque. «Les libyens sont les plus sains de tous les hommes que nous connaissons», confirme, quant à lui, Diodore de Sicile (L.III.C.17). «Les habitants de l'Afrique du Nord sont sains et agiles, résistant à la fatigue, la plupart meurent de vieillesse, sauf ceux qui sont tués par les fauves ou par le fer, car il est rare que la maladie les emporte», écrit encore Salluste («Guerre de Jugurtha», XVII, XVIII dans «Historiens romains», Ed.Gallimard, Paris1968). «C'est indubitablement le peuple le plus sain que nous connaissions», reprend Hérodote (II. 77; IV,187), de même qu'Appien après lui : «Les Numides sont les plus robustes de tous les peuples africains et, entre tous ces peuples qui vivent longtemps, ce sont ceux qui ont la plus forte longévité». (Appien, Pun.,71).

Des notices archéologiques datant de la période romaine attestent aussi de cette longévité particulière. Ainsi, à Bou Mezroug (Constantine) une inscription d'une personne décédée à l'âge de 120 ans a été retrouvée, ainsi que trois autres inscriptions au pied de Chettaba dans la même région, notant les âges de décès de respectivement 120, 125 et 131 ans. L'historien français Charbonneau a, quant à lui, retrouvé dans la même région vingt-cinq centenaires, identifiés à partir de stèles.(L. Raineau, H.Soulier et P. Picard, «Hygiène et pathologie Nord-Africaine T.1, Masson Ed. Paris 1932). Une épigraphie mentionnant un décès à l'àge de 103 ans a également été découverte à Souk Ahras.

Selon les témoignages de l'époque, les habitants autochtones n'étaient pas les seuls à avoir ce privilège ; même les Romains qui vivaient en Numidie et en Maurétanie bénéficiaient de cette remarquable longévité. Les notices romaines relevées à Beni Ziad, au Djebel Ouahch du Khroub et à Chettaba font état de plus de 25 centenaires romains (Notice archéologique de Ain El Bey, Revue africaine, 6/1862, Ed. OPU, Alger).



Médecine et médecins de l’Antiquité



Pour en revenir aux tout premiers débuts de la pratique médicale dans notre pays, les historiens et chercheurs font état du peu de documents ou de vestiges qui témoignent de l'existence d'un exercice médical quelconque durant la période punique abordée, encore moins du nom de médecins.

Les informations sont cependant moins rares pour la période romaine, notamment dans la région de Constantine. Ce qui nous amène à parler des médecins durant la période en question : on notera que la présence de ces médecins-là durant la période romaine en Numidie et en Maurétanie Césarienne est attestée par de nombreuses traces. Là, en l'occurrence, deux monuments épigraphiques retrouvés à Diar Marni près de l'Azib ben Zamoum et datant de l'an 264 ap. J.-C, sont identifiés comme étant une œuvre berbère. Tel que rapporté par le témoignage du médecin chercheur Mostefa Khiati, «le défunt, du nom d'Aumatsin Imaillin Misisedin, était princeps du fort de Tuleus (chef local exerçant le pouvoir au nom des Romains).

Le premier monument montre Aumatsin sur un cheval au milieu de ses serviteurs. Au-dessus de sa tète plane une aile déployée tenant une foudre dans ses serres. Sur le deuxième monument, situé en bas du premier et divisé en trois parties contigües, était représenté le héros sur un lit avec un médecin qui lui tendait un breuvage. Derrière cet Esculape un homme à la longue chevelure bouclée est debout, évoquant le tabellion traditionnel tenant à la main ce qui pourrait être considéré comme un testament, un enfant est également devant le lit avec un chien aux oreilles droites et effilées, peut-être un sloughi, et enfin à gauche du lit se tenaient quatre personnages dans une attitude de méditation» ; (Berbrugger A., «Une énigme lapidaire», Revue Africaine, 32 : 1862, OPU Ed., Alger).

Il existe peu d'informations sur les conditions de vie des populations ou sur la vie sociale en général. Les données sont fragmentaires et éparses, notamment celles relatives à la médecine et aux médecins. On sait à priori qu'il existait en Algérie antique, 19 colonies et villes romaines dont 13 sur la côte et 3 à l'intérieur du pays. Les médecins les plus connus portent des noms romains. S'agit-il de praticiens venus avec les Légions romaines ou d'autochtones ayant pris des noms romains ? Le plus célèbre de cette période antique est sans conteste Apulée de Madaurus, lequel est né à Madaure (actuellement M'Daourouch) en l'an 125 ap. J.-C. Apulée a beaucoup voyagé, notamment dans les villes les plus célèbres de son temps : Athènes, Alexandrie ; il s'est arrèté à Oea (Tripoli) et s'est ensuite fixé à Carthage où il a notamment exercé le métier de médecin. Il a laissé de nombreuses œuvres dont les plus célèbres en littérature sont «L'Ane d'or ou les métamorphoses», «L'Apologie», «L'Hermagoras»... En médecine, on lui connait des lettres, des cahiers intitulés «Recherches médicales», «Maladies nerveuses». (Mahfoud Kadache, «L'Algérie dans l'Antiquité», Ed. Enal, Alger 1992). Dans les «Florides», il décrit la consultation en ces termes : «dès que le médecin s'est assis à côté du malade, il lui prend la main, il la palpe longuement et en tous sens, il s'efforce de saisir les battements du pouls et mesurer leurs intervalles». (Florides, IV, 22). Dans un autre passage de ce livre, il dénonce les praticiens ordinaires pour leur insensibilité. (Florides, IV, 22).

Kamel Bouslama



D'après Mostefa Khiati, «Médecins de Constantine de l'Antiquité à nos jours» ; Salluste, «La guerre de Jugurtha»; Gilbert Meynier, «L'Algérie des origines».