Grand Angle : « Le bulldozer »

Après un peu plus d’une année à la Maison- Blanche, Donald Trump a complètement chamboulé les relations internationales. L’équilibre précaire a été maintes fois bousculé mais sans être complètement rompu. Celui qui se targue d’une intelligence «hors du commun» a délaissé la politique des petits pas pour des enjambées parfois lourdes de conséquences. Que ce soit en politique intérieure, en diplomatie ou dans le domaine commercial, le locataire du bureau ovale poursuit sans sourciller sa politique de table rase pour «la grandeur de l’Amérique». Au niveau interne et malgré quelques ratés, notamment celui relatif à l’Obama Care, «le bulldozer», comme on le surnomme, avance imperturbablement, frôlant même des procédures d’impeachment et n’en démord pas. Sur tous les fronts il a réussi à marquer des points non négligeables comme la mise au pas des constructeurs d’automobiles et leur retour progressif au bercail, comme à Detroit, une ville sinistrée par la procédure de délocalisation. En homme avisé des arcanes du commerce international, Donald Trump fait du protectionnisme son credo, balayant d’un revers de main toute règle de bienséance à l’égard de l’Organisation mondiale du commerce dont les gardes-fous sont d’ores et déjà obsolètes face aux humeurs de l’Oncle Sam. La dernière décision d'imposer prochainement des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium aux Etats-Unis a provoqué un tollé non seulement au sein de son propre camp, mais également dans le reste du monde comme le Canada, la Chine et l’UE qui ont fustigé une telle démarche. On a tant glosé sur les premiers pas de Trump dans le bureau ovale qu’il vaut la peine d’en rajouter une louche, question de souligner une fois de plus la volonté d’un président faisant ce qu’aucun politicien n’a réalisé avant lui : appliquer son programme de campagne ! Et il le fait bien d’ailleurs. Quitte à avoir le reste du monde sur le dos, le président américain ne dévie pas d’un iota de ses promesses de campagne. Les remises en question des différents accords commerciaux (Alena, Tafta…) ont jeté un froid sur les différents partenaires même les plus traditionnels d’entre eux, mais pour la superpuissance «ce ne sont que de timides grincements de dents» qui ne durent pas. «L’Amérique avant tout» devient ainsi le seul leitmotiv aux yeux de Trump et de ses fidèles qui lui pardonnent tout, même ses frasques et ses glissements sémantiques. En politique internationale, la machine Trump emporte tout sur son passage, bouscule bien des tabous et piétine même le droit et la légalité internationale. Du statut d’El Qods en passant par le nucléaire iranien, le future rôle de l’Otan et son mode de financement, les coupes budgétaires pour les différentes institutions onusiennes, la Corée du Nord, avec le président des Etats-Unis, tout est ramené à une question de business. «Je donne donc je dicte». Une équation qui lui sourit bien pour l’instant. Mais gares aux terrains marécageux où les plus tenaces des bulldozers peuvent facilement s’y embourber.

M. T.