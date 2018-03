Hommage aux nationalistes Abdelkader Mimouni et Larbi Guetal : Fidélité aux artisans de notre Histoire

En collaboration avec l’APC d’Alger, l’association Machaâl Echahid, présidée par M. Mohamed Abed, a organisé, hier, au complexe culturel Larbi-Ben-Mhidi, une cérémonie de présentation de deux livres sur le chahid Abdelkader Mimouni et le moudjahid disparu Larbi Guetal. A cette cérémonie, à laquelle était présente la grande famille historique, les membres de la famille des deux défunts, leurs compagnons de l’ALN et les moudjahidine qui ont connu le disparu Larbi Guetal, militant de la première heure pour la cause algérienne, ont apporté leurs témoignages sur les défunts. Les participants ont rappelé que le moudjahid El-Ouardi Ben Mohamed Ben Abdellah Guetal était un cadre connu de l’Armée de libération nationale (ALN) dans la Wilaya 1 historique et l’une des figures les plus marquantes de la lutte pour la liberté dans les Aurès-Nememcha.

Après avoir rappelé qu’El-Ouardi Guetal, est inhumé au cimetière Sidi-Kherif, situé dans le quartier Larmout à Tébessa, les participants à cette cérémonie de recueillement à la mémoire des deux combattants ont souligné qu’El-Ouardi Guetal représente une mémoire vivante des deux premières années de la g0uerre de Libération nationale dans les Aurès-Nememcha. C’est pourquoi, El-Ouardi Guetal est toujours vivant dans notre esprit, car il est l’une des figures marquantes qui a laissé des traces indélébiles dans le souvenir des habitants de la région, une figure connue dans la région frontalière de Tébessa pour ses convictions nationalistes depuis son jeune âge. Guetal, ce natif de Stah Guentis (115 km au sud-ouest de Tébessa, sur la frontière algéro-tunisienne) fut l’un des héros de la bataille d’El-Djorf, un affrontement armé qui s’est déroulé le 22 septembre 1955, l’une des plus grandes et célèbres batailles menées par l’ALN. Après avoir indiqué que le moudjahid El-Ouardi Guetal est décédé en janvier dernier, Taib Abadlia a écrit un livre de 170 pages sur le Commandant de terrain, en abordant le parcours du défunt et ses positions, avant et après le recouvrement de la souveraineté nationale en juillet 1962. Lors de la même cérémonie, un autre livre, publié en 2018, intitulé Abdelkader Mimouni, culture et nationalisme, a été écrit sur le chahid par Hachemi Larabi, Ahmida Mimouni et Omar Mimouni. En confirmant, lors de leurs interventions, que Si Abdelkader Mimouni (1917-1961) est une figure emblématique, un nationaliste convaincu de la justesse de la lutte de libération, un politicien hors pair, l’une des premières et rares personnes de sa génération à avoir eu des relations et des contacts avec les trois personnalités qui ont occupé la scène politique de l’époque, à savoir Messali Hadj, Ferhat Abbas et le Cheikh Bachir El Ibrahimi. De plus, il faisait partie du comité du mouvement du scoutisme autour de Mohamed Bouras avec son frère Hadroug, et Tahar Tedjini, une autre personnalité de Laghouat.

Hichem Hamza