Entretien avec la danseuse professionnelle Samara : « Beaucoup de choses ont été faites pour les femmes »

Rencontrée dans les coulisses de la prestigieuse salle Boualem-Bessaïeh, la danseuse algérienne professionnelle de flamenco, Samara, s’est montrée très disponible, malgré la fatigue qui marquait son souffle, à nous accorder cette interview et très prompte à répondre à nos questions.



Aujourd’hui c’est les retrouvailles avec vos fans… Quel est votre sentiment ?

Je suis très émue… J’ai trouvé le public hyper chaleureux, très respectueux, très attentif. Je connais le public français, le public espagnol, etc., le public algérien est très spécial… Je ne le dis pas parce que je suis Algérienne, je le dis parce que c’est un public très généreux, très spontané, très réactif, et nous on aime bien sentir la chaleur de ce public. Quand ça leur plaît, les spectateurs applaudissent... C’est ce contact que nous aimons. C’est un honneur pour moi en tant qu’artiste algérienne, maghrébine, africaine d’être chez moi et de me produire sur une scène aussi prestigieuse que la salle Boualem-Bessaïeh de l’Opéra d’Alger… C’est vraiment une fierté.



Justement Samara, ce rendez-vous coïncide avec la célébration de la journée internationale des droits des femmes… Que symbolise cette journée pour vous ?

C’est une journée spéciale, une journée de mobilisation… On va dire politique, il n’y a pas d’autres mots. C’est une journée où il faut faire un bilan de tout ce qui reste à faire pour améliorer les conditions des femmes, surtout en Algérie. Il faut dire que beaucoup de choses ont été faites en Algérie pour les femmes et ce, depuis l’indépendance, beaucoup plus que certains pays européens, disons que nous avons fait certaines choses plus vite que les autres, mais il reste beaucoup de choses à faire. Tout à l’heure, sur scène, à la fin, j’ai parlé de la violence parce que c’est un thème très important.

Dans tous les pays du monde, les femmes continuent à souffrir énormément, comme je le disais, que ce soit par leurs conjoints, dans leurs familles, dans la rue ou dans leur milieu professionnel… On ne peut plus rester silencieux face à ça, donc il faut vraiment qu’on reste mobilisés. Le thème de la violence est, pour moi, primordial, après il y a l’égalité salariale, l’égalité dans les opportunités professionnelles… il y a énormément de choses à revoir. Mais déjà, si on offre à nos enfants une éducation dans le respect de la femme… Pour moi, c’est fondamental.



Parlez-nous de votre parcours artistique…

Je suis une danseuse de flamenco algérienne, je suis établie entre l’Espagne et l’Algérie où je me produis très souvent. J’ai monté une compagnie de flamenco baptisée «Amalgama compania flamenca» avec le guitariste Sergio Matesanz en 2012, et depuis cette date nous avons fait plusieurs spectacles, plusieurs créations dans plusieurs villes d’Algérie, en Espagne, en Italie, en France aussi, à Paris, régulièrement. En juin, on fera six ans, durant lesquels la compagnie suit son chemin ; à côté de cela je donne des cours de danse flamenca ; j’ai commencé à donner des cours chaque mois à l’institut Cervantès à Alger. Et inchallah à partir du mois d’avril, on fera aussi un atelier à Oran.

Justement Samara, vous avez fait des études supérieures et vous êtes journaliste de formation… Qu’est-ce qui vous a incitée à intégrer ce monde artistique ?

J’ai toujours aimé la musique ; j’ai toujours aimé le flamenco ; j’ai fait de la danse classique, j’ai fait du contemporain et puis j’ai fait des études supérieures en économie internationale à l’université de la Sorbonne, ensuite, en tant que journaliste dans une grande école de journalisme à Paris… J’ai travaillé tout en dansant. Après j’ai voulu me professionnaliser et je suis partie en Espagne il y a dix ans, où j’ai commencé à me perfectionner, donc, c’est là où tout à commencé, précisément dans la ville de Séville.



Si je vous demande de nous dresser un bilan de votre parcours artistique ?

Je suis très contente de mon parcours… C’est beaucoup de travail. Ce n’est pas évident d’être une étrangère dans le milieu du flamenco, je le dis, j’ai des amis du monde entier qui exercent ce métier-là. Ce n’est pas facile, parce que c’est ancré dans une culture espagnole, une culture andalouse… Ce n’est pas évident d’être acceptée et considérée comme une artiste là-bas. Mais l’expérience fait son chemin et on continue de travailler, on continue de nous appeler et on continue de monter sur scène… Cela montre que ça plaît, et pourvu que ça dure ! Inchallah.

Réalisé par :

Sihem Oubraham