Lamia Aït Amara célèbre ses « origines » dans un concert à Alger : Fière d’appartenir à l’Algérie

«Mes origines», une fusion musicale inédite des genres andalou et kabyle visant la mise en valeur du patrimoine culturel algérien, a été présentée vendredi à Alger par la chanteuse Lamia Ait Amara, devant un public nombreux.

Accueilli durant une heure et demie de temps au Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (Tna), le spectacle «traduit la fierté» de l’artiste d’ «appartenir à l’Algérie, pays riche par sa pluriculturalité», a lancé Lamia Ait Amara au public, dès l’entame de sa prestation, déroulée en une vingtaine de chansons. Soutenue par huit musiciens virtuoses, la chanteuse à la voix suave a interprété quelques chansons célèbres du répertoire andalou, alternées avec d’autres pièces reprises, écrites et composées par de grands noms de la chanson algérienne, à l’instar de Slimane Azem (1918-1983), Cherif Kheddam (1927-2012), Maâtoub Lounès (1956-1998), Akli Yahiaten, Idir, ou encore Mohammed Lamari. Faisant son entrée par le fond de la salle, au milieu du public, Lamia Ait Amara a donné le ton à son spectacle avec «Algérie, mon beau pays» de Slimane Azem, une complainte sans rythme pleine de nostalgie et d’émotions, chantée uniquement sur un fond harmonique, invitant l’assistance à méditer la beauté et l’amour de l’Algérie. Elégante dans sa tenue verdâtre frappée d’un signe amazigh, la cantatrice a ensuite embarqué l’assistance dans une randonnée onirique, interprétant, entre autres grands titres de la chanson andalouse, «Ladda li chourbou el aâchiya», «Ya el werchane», «Harramtou bik nouaâssi» et «Aâchiyatoun», suivis de courts programmes dans les modes «Sika», «Djarka» et «Sehli». Dans des atmosphères de convivialité, la chanteuse a beaucoup échangé avec le public qui a interagi avec elle, reprenant ses refrains dans la délectation, avant de lui lancer une salve d’applaudissements et de youyous nourris.

Parmi les chansons algériennes d’expression kabyle, brillamment reprises par l’artiste en alternance avec les pièces andalouses, «El Dzair inch’Allah atehlou» de Cherif Kheddam, «Jahegh vezzaf da méziane» de Akli Yahiaten, «Ch’figh» d’Idir et «Yetseggikh wuliw» de Lounès Maâtoub. S’excusant auprès de son public de ne pouvoir interpréter quelques titres de Lounis Ait Menguellet qu’elle a pourtant programmés, faute de présence d’ «idebbalen» (troupe folklorique kabyle) qu’elle avait conviée pour l’accompagner, Lamia Ait Amara a conclu son spectacle avec «Djazaïria» de Mohamed Lamari suivi d’un «Achwiq» (chant féminin berbère libre).