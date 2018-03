Exposition algéro-italienne « Design et durabilité » : design et environnement

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a pris part, hier au Musée public national d’Art moderne et contemporain d’Alger (MAMA), au vernissage d’une exposition d’art contemporain sur la thématique «Design et durabilité», qui se tiendra jusqu’au 10 avril.

Cette seconde édition de la Journée mondiale du design italien, célébrée dans pas moins de 100 pays, organisée par l’ambassade d’Italie et l’Institut culturel italien, en collaboration avec le MAMA, invite à découvrir pas moins de 60 œuvres de designers des deux rives de la Méditerranée, talents confirmés et novices.

Des œuvres inédites, des conceptions de mobiliers, luminaires, tissages, bijoux qui égayent l’œil, à travers des formes, textures et couleurs chatoyantes, toutes aussi étonnantes qu’authentiques, mais aussi des œuvres engagées à travers des éléments recyclés, transformation de matières biodégradables et d’autres techniques exposées, qui démontrent qu’un design responsable et écologique est possible.

«Cette exposition a été reconduite, car la première édition a été un véritable succès dans cet espace magnifique qu’est le MAMA. Ce sera une bonne occasion pour encourager la créativité et assurer une meilleure protection de l’environnement, ainsi que pour promouvoir et découvrir de jeunes talents», a déclaré Azzedine Mihoubi. Des ateliers sont également prévus à l’École nationale des beaux-arts, avec conférences et rencontres sur l’art contemporain, afin d’«encourager les jeunes talents algériens et leur donner libre cours pour concrétiser leurs idées, et pourquoi pas exposer et commercialiser leurs œuvres», a ajouté le ministre. De son côté, l’ambassadeur d’Italie, Pasquale Ferrera, s’est dit heureux de cette seconde collaboration, notamment par rapport à la thématique écologique. «Cette belle collaboration entre l’Italie et l’Algérie renforce les liens entre les deux pays qui ont une culture commune. Cela permet également d’appuyer les œuvres artistiques des créateurs des deux rives de la Méditerranée, et ce dans les règles de l’art contemporain et le respect de l’environnement», a-t-il déclaré, avant de réitérer son engagement à aider les jeunes designers émergents. «Des artistes italiens viendront prochainement de Milan et de Florence pour découvrir les jeunes talents algériens et discuter autour des modalités de la création du prix Maghreb du design», a-t-il conclu.

Kader Bentounès