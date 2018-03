Mouvement sportif national : Une attention particulière de la part du président de la République

«Le Président de la République accorde une grande attention au mouvement sportif.» Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a affirmé, hier à Khenchela, que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, accordait «une grande attention au mouvement sportif national». «Le mouvement sportif national fait l’objet d’une attention particulière de la part du Président de la République qui ne lésine pas sur les efforts visant à développer et à promouvoir le sport national», a souligné le ministre, lors d’un point de presse, en marge de sa visite d’inspection du stade de proximité de la cité des 700 logements au chef-lieu de wilaya.

Il a, dans ce contexte, déclaré que le secteur de la Jeunesse et des Sports dans la wilaya de Khenchela, a bénéficié, au cours des trois derniers plans quinquennaux, de 35 projets pour un montant de 5,4 milliards de dinars, chose qui témoigne, a-t-il affirmé, de «l’importance qu’accordent les hautes autorités de pays au développement du sport dans cette wilaya». M. Ould Ali a par ailleurs souligné que son ministère et les autorités de la wilaya de Khenchela mettaient tout en œuvre «pour soutenir le mouvement sportif et apporter une réponse aux préoccupations de la jeunesse». Le ministre de la Jeunesse et des Sports avait entamé sa visite dans la wilaya de Khenchela par le Salon dédié aux activités féminines, à la salle omnisports Beza-Laâroussi, avant de se rendre sur le chantier de réalisation du complexe omnisports 1er-Novembre 1954, au chef-lieu de wilaya.

Il a par la suite inauguré la salle omnisports de la commune d’El-Mahamel, et s’est enquis des travaux de réalisation du stade communal et de trois stades de proximité des cités des 700 logements, de la Sonatiba et de Hasnaoui de la ville de Khenchela. M. Ould Ali poursuivra sa visite dans cette wilaya en se rendant à la commune d’El-Hamma, où il inspectera les travaux de réalisation de complexe régional de préparation et regroupement des sélections sportives dans la région d’Aïn Silane, et inaugurera une piscine de proximité. (APS)