Le SG de l’UGTA, M. Sidi Saïd : « la stabilité du pays toujours »

Le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens, Abdelmadjid Sidi-Saïd, était, hier à Constantine, pour présider les travaux du congrès extraordinaire de l’union locale, en présence de 230 délégués représentant 35.000 travailleurs issus de la Fonction publique, ainsi que d’entreprises privées, avec à l’ordre du jour, l’élection d’un nouveau secrétaire général de wilaya, en remplacement à Boudjemaâ Rahma, objet d’un retrait de confiance de la part de la majorité des membres du comité exécutif et des unions locales. Lors de son allocution, le SG de l’UGTA est revenu sur la nécessité d’une large concertation entre tous les acteurs du monde du travail afin de prendre en charge les revendications des travailleurs. «En tant que syndicalistes, notre mission est d’essayer de résoudre les problèmes des travailleurs, pas d’en créer de nouveaux, et cela passe par la promotion du dialogue», a-t-il martelé. «L’UGTA, avec 657 syndicalistes assassinés par les hordes intégristes, a été à l’avant-garde du combat pour la sauvegarde de la République. Notre seul fonds de commerce est la stabilité et la paix en Algérie», dit-il.

L’orateur a tenu à rendre hommage au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, estimant que les résultats de son action sont visibles dans chaque coin du territoire national.

«Un lien indéfectible unit les travailleurs au Président. Entre les deux, c’est un océan de bien-être. Nous sommes conscients de l’impact des décisions qu’il a prises pour préserver l’unité du pays, et, aujourd’hui, il est plus que jamais nécessaire de préserver et de raffermir cette unité, car beaucoup de nos ennemis veulent voir se briser notre élan», a affirmé Sidi- Saïd. Le membre du conseil national, Zouhir Bensaha, a été élu SG de wilaya. Abdelmadjid Sidi-Saïd souhaite que cette élection soit l’amorce d’une nouvelle dynamique de l’action de l’UGTA au niveau du grand bastion du syndicalisme qu’a toujours été la capitale de l’Est.

Issam B.