Élus locaux : Lancement d’une session de formation

Une session de formation débutera aujourd’hui à l'Ecole nationale d'administration à Alger au profit des élus locaux pour améliorer leur gestion locale et assurer un service de qualité à la hauteur des attentes des citoyens, et ce, dans le cadre du programme de formation pluriannuel tracé par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

La cérémonie d'ouverture de cette session, présidée par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du Territoire, Noureddine Bedoui, sera retransmise en direct, par visio-conférence, à travers les 48 wilayas et toutes les wilayas déléguées, a indiqué hier un communiqué du ministère. «La gestion locale, notamment les missions et l'organisation de la commune, les finances locales, les transactions publiques, le développement local, l'état civil et la circulation des personnes et des biens, outre le contentieux, la gestion des ressources humaines, la gestion et la prévention des risques» sont autant de questions qui seront abordées lors de cette session qui profitera à 1.783 élus locaux à travers les 48 wilayas, précise le communiqué. Les élus locaux seront encadrés par 180 formateurs du ministère de l'Intérieur, 4 cadres supérieurs du département ministériel et 96 cadres de la Protection civile, ajoute la même source. Le programme pluriannuel prévoit d'autres sessions de formation à moyen, court et long termes, qui accompagneront les élus locaux tout au long de leur mandat, conclut le communiqué.

(APS)