RND : Rôle fondamental sur la scène politique

Le Rassemblement national démocratique est appelé à «jouer des rôles fondamentaux sur la scène politique dans la prochaine phase», a indiqué hier à Mila son porte-parole, Seddik Chihab, lors d'un séminaire à l’occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. M. Chihab a soutenu que les réformes menées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, «ont brisé nombre de tabous sur la présence de la femme dans les Assemblées populaires élues». L'intervenant a ajouté que les réformes assurent actuellement «une présence féminine de 30 % au sein des Assemblées élues» et «c’est là une discrimination positive» à consolider par davantage de mise à profit de ces mécanismes «au service du développement national et de la présence des femmes dans la vie publique», a-t-il dit. Ce séminaire a réuni les militantes du RND de 15 wilayas de l’Est, les femmes représentant le parti à l’APN et celles membres du bureau national.