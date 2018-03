TAJ : Lutter pour une Algérie indivisible

Le secrétaire général du parti Tajamaoue Amel El-Djazair (TAJ), M. Amar Ghoul, a appelé, hier à Alger, à la promotion du rôle de la femme algérienne dans divers domaines d’activité.

M. Ghoul, qui intervenait lors d'un rassemblement organisé par le parti à l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, en présence de la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatma-Zohra Zerouati, a souligné que « toutes les portes lui sont ouvertes pour lui permettre de réaliser ses aspirations». Il l’a de ce fait appelée à conquérir tous les espaces, y compris politiques afin d’atteindre une place privilégiée où elle sera partie prenante dans la prise de décision.

«Le renoncement de la femme à la politique lui fait perdre tant d’acquis», a-t-il dit. Il a rappelé que son parti, depuis sa création, «a ouvert la voie aux femmes qui sont présentes aujourd’hui dans toutes les Assemblées élues au niveau local et national».

Le SG de Taj indique toutefois que la femme est encore appelée à relever beaucoup de défis dans le cadre du processus d’édification du pays et de préservation de la stabilité et de l’unité nationale. Il exhorte les femmes à mener «une lutte pour une Algérie stable et indivisible», ce qui est une reconnaissance des efforts consentis par le Président de la République.

Il les a invitées à concrétiser les réformes et à consolider sa place dans la société, mettant en avant toutes les lois garantissant leurs droits.

Selon Ghoul, elle a acquis beaucoup de droits aux plans politique, économique et social. «Nous voulons maintenant qu'elle soit la militante qui défend son pays, la garante de sa stabilité et de son développement», dira-t-il.

«Elle est le noyau, la pionnière de tous les combats et le pilier de la société», a dit le premier responsable de TAJ, qui aspire à ce que la femme soit «la locomotive du développement et de l'édification du pays».

Le président de TAJ n’a pas omis de rappeler le rôle de la femme dans le recouvrement de la souveraineté nationale et sa contribution dans le processus d'édification du pays après l'indépendance, soulignant que sa formation politique œuvre à consolider la place de la femme au sein de la société dans le respect des valeurs de la République. Mme Zerouati, qui intervenait à la même occasion, a souligné que la femme algérienne a pu imposer sa présence dans tous les domaines. Cela a été possible, ajoute Mme Zerouati, grâce à la Constitution qui lui a consacré le droit d’accéder au même titre que les hommes à de hauts postes de responsabilité.

«Aujourd’hui, l’accès des femmes à la vie politique est désormais plus qu’une nécessité», a conclu la ministre.

L’occasion était, également, pour M. Amar Ghoul, d’honorer des militantes de son parti, des députées de la même formation, des moudjahidate et des journalistes de la presse nationale.

Salima Ettouahria