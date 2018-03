ANR : Approfondissement des réformes

Le président de l'Alliance nationale républicaine (ANR) a indiqué hier à Bouira que son parti avait de tout temps plaidé pour l’approfondissement des réformes politiques et économiques du pays afin de «relever de nouveaux défis auxquels fait face l’Algérie ces dernières années». Les réformes engagées par le Président de la République en 2000 et 2011 «nécessitent un approfondissement et notre parti a toujours plaidé pour cette question afin de relever les nouveaux défis auxquels fait face le pays», a expliqué M. Sahli lors d’une rencontre nationale dédiée à la femme à l’occasion de sa Journée internationale. Dans un point de presse, tenu avant l'ouverture de cette rencontre organisée à la maison de jeunes Mohamed-Issiakhem de la ville de Bouira, le président de l’ANR a estimé qu’ «il est plus que nécessaire d’engager des réformes structurelles», tout en estimant que les «réformes conjoncturelles adoptées récemment ne constituent pas une solution durable aux problèmes que connaît l’Algérie».