Mouvement Islah : Améliorer la situation des femmes

Le secrétaire général du mouvement Islah, Filali Ghouini, qui a présidé hier une conférence régionale de son parti au CLS Guidoum-Fodhil de Bordj Bou Arreridj a insisté sur l’amélioration de la situation sociale de la femme algérienne, notamment les divorcées, les veuves, les handicapées et celles qui n’ont aucune ressource.

Ce qui permettra, selon lui, de la préserver des injustices qu’elle subit à tous les niveaux. Il a ajouté que la femme rurale rencontre des conditions difficiles à cause de certaines idées reçues qui n’ont rien à voir avec l’Islam, a-t-il indiqué.

Le secrétaire général du mouvement Islah a appelé à l’élargissement des prérogatives du Fonds spécial pour les femmes divorcées à celles qui habitent dans les villages éloignés.

Il a proposé également l’organisation de campagnes de sensibilisation pour corriger toutes les notions qui sont colportées de façon à exercer une pression sur les femmes. L’objectif de ces campagnes est de donner à la femme rurale la place qu’elle mérite, a-t-il noté.

Au sujet de la position du mouvement par rapport aux voix qui appellent à l’égalité dans l’héritage entre la femme et l’homme, M. Filali Ghouini a précisé que le nombre est limité, notant au passage que cette question n’a jamais été une revendication populaire.

Elle est le fait de certaines associations qui n’ont aucun ancrage populaire, et a précisé que toute la société refuse cette revendication qui est contraire aux valeurs civilisationnelles de notre pays.

Elle fait partie, a-t-il conclu, des appels étranges qui veulent dissocier la femme algérienne de ses origines, son patrimoine et ses coutumes, au nom de la liberté.

