Front El-Moustakbal : Le congrès en juin prochain

Le président du Front El Moustakbal (FEM) a affirmé que la question des présidentielles de 2019 sera tranchée après le mois de Ramadhan, lors du prochain congrès. Réunissant, hier, à Alger, les élus locaux, Abdelaziz Belaïd a expliqué que seules les instances légales du parti sont habilitées à se prononcer sur de telles questions. Le président du Front a mis à profit cette opportunité pour appeler les élus «à être à la hauteur de la confiance» exprimée par les citoyens et a insisté sur la nécessiter d’ouvrir des canaux de communication avec les administrés et prendre en charge leurs préoccupations. «L’Algérie compte un potentiel humain formidable. Nous avons des compétences qui n’ont rien à prouver, si ce n’est d’être mises dans de bonnes conditions pour donner davantage à ce pays», a soutenu Abdelaziz Belaïd. Evoquant les développements qu’a connus ces derniers temps le front social dans notre pays, le chef du FEM plaide pour un dialogue sérieux et ouvert à tous les acteurs concernés. A ses yeux, les partis d’opposition et les organisations syndicales autonomes ne doivent pas être perçus comme étant des ennemis, et appelle à cette occasion les protagonistes à faire, chacun de son côté, des «concessions» pour le «bien» de l’Algérie. «Les citoyens aspirent à leurs droits les plus élémentaires, comme le travail et le logement. Si on les prive de ce droit, le risque est dès lors grand de se diriger vers l’instabilité. D’où la nécessité de faire preuve de solidarité à toute épreuve et de dialogue pour éviter les scénarios nuisibles. La confiance est importante si nous voulons préserver la stabilité», a-t-il expliqué, en imputant la responsabilité de la situation générée par les grèves dans les secteurs de l’éducation et la santé à la fois aux pouvoirs publics et aux organisations syndicales.

«Cet échec démontre malheureusement l'absence d'une vision prospective de la part des pouvoirs publics», a-t-il déploré. Quant à l’éventualité de voir un jour sa formation intégrer le gouvernement, Abdelaziz Belaïd exclut cette possibilité, du moins dans l’immédiat, tant qu’il n’y a pas de visions «claires».

S. A. M.