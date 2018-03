Le chiffre du jour : 4 millions de voitures électriques d’ici 2030

Le nombre de véhicules électriques (VE) dans la région nordique devrait atteindre 4 millions de voitures d'ici 2030, soit plus de 15 fois le nombre actuellement en circulation, selon le Nordic EV Outlook 2018 de l'Agence internationale de l'énergie. Avec près de 250 000 voitures électriques à la fin de 2017, les cinq pays de la région nordique - Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède - représentent environ 8% du nombre total de voitures électriques dans le monde. La Norvège, l'Islande et la Suède ont les ratios d'EV par habitant les plus élevés au monde.