Conjoncture : Gouvernance

La feuille de route du gouvernement pour la diversification économique est conditionnée par des objectifs de soutenabilité de la politique budgétaire du pays et de préservation de ses ressources. Aussi, les actions anticipées pour amortir les effets induits de la crise pétrolière ont contribué à prémunir l’Algérie d’un choc frontal certain. Une résilience d’ailleurs mise en évidence par le récent témoignage du Fonds monétaire international qui a confirmé «la capacité de l'économie algérienne» dont les «potentialités importantes» lui ont permis de «surmonter les difficultés dues à la baisse des recettes pétrolières». Une performance justifiée par «la politique et les mesures adoptées par le gouvernement et qui ont pu amortir les effets de cette crise». La même institution anticipait, en octobre 2017, un rééquilibrage budgétaire progressif, dès 2019, pour l’Algérie qui devrait renouer avec l’excédent dès 2020. Aussi, la croissance soutenue enregistrée par le pays, en dépit de la crise, a «résulté, en partie, d’un processus harmonieux de rééquilibrage des finances publiques, qui a permis de ramener le déficit budgétaire de 16,2% du PIB en 2015 à 12,2% du PIB en 2016», relevait le FMI. Une «tendance qui devrait s’accentuer dans les années à venir «. Le FMI prévoit, en fait, un déficit budgétaire de 1,1% du PIB en 2018 (3,2% en 2017) et de 0,5% en 2019. Les prévisions indiquent que l’année 2020 sera celle de l’équilibre budgétaire avec un léger excédent de 0,1%. Les revenus de l’Algérie devraient également se maintenir à 30% du PIB durant les cinq prochaines années, bien que loin des niveaux enregistrés avant la chute des cours du pétrole. Une situation qui sera accompagnée d’une baisse continue des dépenses totales pour descendre à 28,2% du PIB d’ici 2022. L’Algérie qui poursuit les efforts de consolidation de ses capacités de résilience, les risques subsistant encore, dispose d’atouts pour opérer sa transition économique et transformer son modèle de croissance, à l’horizon 2030. Aussi, la crise actuelle, insistent les experts, est loin d’être tributaire des seuls moyens, mais relève plutôt d’une question de gouvernance. Il s’agit par conséquent d’orienter la bataille vers l’objectif d’innovation et d’amélioration de la gouvernance économique ce qui supposera l’adaptation de modèles de fonctionnement mais aussi des comportements nouveaux qui permettraient de mener, à bon port, le processus de transition économique. Jusque-là, l’économie algérienne a pu résister au choc pétrolier, grâce principalement à ses réserves en devises, mais aussi aux différentes mesures prises par le gouvernement, notamment le recours au financement non conventionnel, cette capacité de résilience aux perturbations de l’environnement externe ne pourra être maintenue, si les transformations structurelles au plan économique, telles que préconisées dans le plan d’action, projeté dans la perspective 2030, ne sont pas entamées dans les délais requis.

D. Akila