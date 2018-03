Technologie : L’impérative protection du patrimoine numérique

Le développement du secteur numérique devient une nécessité absolue. Où en est-on au juste ? L’Algérie dispose-t-elle d’un véritable écosystème numérique ? A ce sujet, Amine Rahmouni, expert en technologie et responsable pour Microsoft pour la région Mena souligne, dans un entretien paru à Maghreb Emergent, qu’il est venu le moment de considérer la technologie de l’information comme le «cœur de tous les métiers», et non comme une «fonction secondaire». Pour rattraper le retard, il préconise de «régler les lacunes d’un point de vue technologique» et «protéger le patrimoine numérique pour pouvoir l’utiliser avec la meilleure manière et la plus productive qui soit». Enchaînant, M. Rahmouni dira que la diversification économique recherchée nécessite, pour le numérique, une meilleure compétitivité qui requiert «énormément d’agilité et de maturité». Le vecteur de développement du numérique va au-delà de l’aspect financier ou technologique. Dans le nouveau modèle économique de croissance, le numérique s’érige en un secteur où le gouvernement compte mettre le paquet pour nouer de partenariats solides. Outre ces investissements, s’impose l’impérative évolution de la réglementation, la nécessité de procéder à la numérisation des systèmes financiers, de l’administration et des services publics. Cette économie du numérique, expliquait la ministre des TIC, Mme Feraoun, «devient réellement transversale avec les transformations qui touchent aussi bien l'industrie que les services et ce, dans tous les domaines d'activité comme la santé, l’agriculture, l’éducation, la sécurité, le bâtiment et la culture». Son département a engagé des réflexions mais aussi des actions favorisant l'émergence d'un environnement propice au développement d'une industrie des TIC en Algérie, tant sur le plan des affaires, des mécanismes de financement et de partenariat public/privé, que sur le plan réglementaire dans le but d'assouplir les procédures et les démarches administratives. Intervenant au 2e Forum algéro-français du numérique, Salim Djaoued Allal, président de l’Association algérienne des TIC, avait indiqué qu’à travers le monde, ce seront d’ici 2022, «70% des grandes entreprises et 40% des industries qui vont disparaître», et 150 millions d’emplois qui cèderont place à la robotique. S’ajoute la moyenne de vie de l’entreprise qui passe de 60 à 12 ans. Pour l’expert, la digitalisation est un raz-de-marée, un tsunami. Son impact est palpable, car elle «est orientée au client final», citant l’exemple des banques qui verront la disparition des guichets. Outre cette disparition d’emplois, M. Allal mettait en relief la sécurité dans le digital, expliquant que l’Algérie n’est pas épargnée. Mais, pour aller de l’avant, il préconise de mettre les TIC au cœur de la relance économique afin d’attirer davantage de talents et de technologies. Pour l’Algérie, il est aujourd’hui question d’avoir une vision globale du développement des activités des administrations et des entreprises et de voir les méthodologies qui leur permettraient d’être de plus en plus performantes grâce à la transformation numérique.