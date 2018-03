Sétif : Amélioration de l’Alimentation en eau

Au lendemain de la rencontre qui a regroupé les ministres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Urbanisme, ainsi que celui des Ressources en eau autour de la mise en œuvre d’un programme tendant à permettre aux populations des wilayas affectées par le stress hydrique l’été dernier, de passer le mois de ramadhan et la saison estivale dans de meilleures conditions, le wali de Sétif, Nacer Maskri, à présidé un conseil de wilaya élargi portant précisément sur les dispositions prises à cet effet et l’amélioration constante du service public de l’eau.

Au cours de cette réunion élargie à laquelle ont assisté les directeurs de l’exécutif de wilaya, les chefs de daïra, les présidents d’APC qui seront à l’avenir associés dans le cadre de conseils élargis à la dynamique du développement local et les responsables des ressources en eau, à l’effet d’évaluer la situation qui prévaut dans ce secteur, le wali est intervenu pour rappeler l’importance et les recommandations issues de cette dernière rencontre entre les deux départements ministériels. Il mettra l’accent sur la volonté de l’Etat et l’intérêt accru consenti pour le secteur des ressources en eau à l’effet de consolider la dynamique impulsée par les programmes initiés par le Président de la République, rappelant par la même les investissements d’envergure qui sont consentis dans ce secteur pour répondre aux aspirations du citoyen. Comme il saisira cette opportunité pour appeler tous les responsables présents à mettre en œuvre l’ensemble des dispositions qui s’imposent pour imprimer le rythme qui se doit aux projets importants qui sont en voie de réalisation et les instruira à faire état d’une présence et d’un suivi constants sur le terrain pour permettre au citoyen de passer le mois de ramadhan et la période estivale dans de bonnes conditions.

Des projets d’autant plus importants qu’ils n’ont cessé depuis les décisions prises par le ministre des Ressources en eau dans cette wilaya de faire l’objet d’inspections régulières du wali en attendant la réception du grand projet du siècle qu’est celui des grands transferts qui permettra d’apporter ou de renforcer les dotations en eau pour 1.800.000 habitants à l’horizon 2040 et compenser ainsi les déficits enregistrés dans une wilaya où il ne pleut pas beaucoup.

Le wali rappellera à ce titre les moyens mis en œuvre par l’Etat autant pour les programmes sectoriels, que le budget de wilaya ainsi que les programmes communaux de développement (PCD) 2018 qui consentent à eux seuls, la part du lion, soit plus de 50% du programme global, à l’alimentation des populations en eau potable avec pas moins de 163 opérations et une enveloppe de 1.387.805.000,00 DA. Une rencontre à l’issue de laquelle le directeur de wilaya des ressources en eau, celui de l’ADE et le directeur de l’ONA interviendront pour faire un état des lieux dans cette wilaya ou le portefeuille consenti pour les programmes sectoriels atteint plus de 1.700 milliards de centimes pour 30 opérations d’AEP, l’assainissement et l’hydro agricole, 93 milliards de centimes sur le budget de wilaya pour 31 opérations et 175 milliards de centimes pour le programme d’urgence.

