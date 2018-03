Femmes et précarité, Elles sont jeunes, âgées, célibataires, mariées, veuves ou divorcées : La vie dans tous ses états

Elles n’ont ni salaires mensuels, ni retraite, ni protection sociale, ni personne pour les nourrir et pourtant elles travaillent et parfois dans des conditions dures pour subvenir à leurs besoins élémentaires. A Oran, et depuis des années, des dizaines de femmes occupent dès les premières heures de la matinée, les marches d’escalier de l’entrée principale du marché Michelet au centre-ville d’Oran dans l’attente d’une offre de travail domestique journalier. Au fil des années, cet endroit s’est transformé en un marché informel de femmes de ménage à domicile. Une activité qui est loin d’être rentable pour la plupart des femmes qui l’exercent, surtout lorsqu’elles passent des jours, parfois des semaines sans recevoir une offre de travail. Une situation qui touche particulièrement les plus âgées d’entre elles. Le plus dur dans la précarité de ces femmes est le fait que les tâches ménagères, qu’elles effectuent aux domiciles des particuliers, ne sont pas forcément rémunérées. A vrai dire, dans la plupart des cas, la quasi-totalité de ces femmes ne discutent pas le prix des services qu’elles proposent, et du coup elles risquent — même si c’est rare — de repartir avec un panier de denrées alimentaires ou un repas chaud, ou bien des vêtements usagés en bon état en guise de «paiement». El Hadja Fatima, âgée de 71 ans, le visage marqué par la cruauté de la misère, confie avec beaucoup d’amertume que dans sa jeunesse elle se voyait vieillir dans des conditions beaucoup moins dures, mais le destin en a décidé autrement « ni enfant, ni époux, ni retraite... qui va me nourrir ? », s’interroge-t-elle pour résumer les circonstances l’ayant obligée à végéter dans ces conditions. La situation des autres femmes qui squattent quotidiennement les marches impropres de l’entrée du marché Michelet au centre-ville, n’est pas très différente de celle de Hadja Fatima à quelques détails près ! Parmi elles, Khalti Malika, dont la dureté de la vie l’a fait vieillir avant l’âge, malgré ses 53 ans seulement. « Cela fait presque 20 ans que je mène cette vie. Je n’ai pas d’autre choix. Grâce à ce travail, j’arrive à peine me nourrir moi et nourrir ma mère âgée 87 ans. Les tâches ménagères effectuées aux domiciles des particuliers est mon seul revenu, sachant que ce n’est pas toujours acquis ! Savez-vous qu’il m’arrive de ne pas recevoir d’offres de travail pendant un mois ou plus !

Je suis diabétique et j’ai des problèmes de vue. Cela n’arrange pas les choses». Contrairement à El Hadja Fatima et Khalti Zohra, Naïma a « la chance » de travailler plus souvent. La trentaine bien entamée, divorcée, à l’apparence présentable et d’un niveau de scolarité qui lui permet de lire et écrire, elle dit avoir même tenté, en vain, de lancer une micro-entreprise dans le cadre des crédits ANGEM, sans révéler les raisons de cet échec.

Pour elle, les dispositifs, tels que le fonds des femmes divorcées, soulagent un tant soit peu la souffrance d’une frange vulnérable de la société. Malheureusement, dit-elle, ils n’ont toujours pas été appliqués. Il est temps de trouver des solutions à toutes les femmes sans revenu, a-t-elle ajouté. Le gouvernement algérien a proposé une loi portant création d’un fonds d’aide aux femmes divorcées ayant des enfants et sans ressources. La loi a été adoptée, mais elle n’est pas encore entrée en vigueur. Contactée par notre journal, Mme Najet Amamra, membre de la commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle à l’Assemblée populaire nationale, a souligné que « dans la Constitution, qui a été votée en 2016, l’Etat s’engage à améliorer le niveau de vie de tous les citoyens », ainsi, elle se dit favorable à une loi qui apporte une réponse à la situation de précarité de tous les citoyens qui n’ont pas de revenu et même à faible revenu.

Elle estime que la politique de ciblage des aides et des subventions dans les différents domaines, en particulier à caractère social, est bénéfique pour ces franges vulnérables de la société. Dans le monde, les chiffres indiquent que les femmes sont plus touchées par la précarité et la pauvreté que les hommes.

Pis encore, elles sont des millions à effectuer des travaux, soit non rémunérés ou mal rémunérés. Rien que les soins et les travaux domestiques représentent respectivement 10 et 39% du PIB, selon un rapport de l’ONU. Ce dernier indique que les femmes âgées sont plus susceptibles de ne pas avoir de retraite. 65% des personnes au-dessus de l’âge minimum de la retraite et sans pension régulière sont des femmes, contre 35% d’hommes, soit 200 millions de femmes contre 115 millions d’hommes.

Amel Saher