ONU-Femmes et association SIDRA : Des expériences féminines exposées

Les femmes étaient à l’honneur, hier. Chanteuses, actrices, animatrices, journalistes, chefs d’entreprises, membres actifs dans le mouvement associatif et la vie politique, elles ont toutes répondu présent à l’événement «Algériennes en mouvement», organisé par l’Association SIDRA en partenariat avec l’ organisme ONU Femmes, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, qui s’est déroulée à la salle Ibn-Zeydoun de Riadh El Feth.

Prenant la parole, la coordinatrice nationale des programmes ONU Femmes en Algérie, Mme Imane Hayef, a déclaré que «l’ONU Femmes est aussi un partenaire de la société civile, dont l’association SIDRA qui est un associé privilégié, car elle travaille avec les jeunes afin de mettre en lumière toutes les questions liées à l’égalité homme-femme et de lutter contre les discriminations contre les filles et les femmes».

Elle a expliqué que «cet événement va essayer de mettre en évidence des femmes qui ont eu un parcours particulier dans leur vie. C’est aussi pour montrer que la femme peut arriver à des niveaux et positions importants et exceptionnels quand on lui donne l’égalité des chances».

Et d’ajouter : «Il est important aujourd’hui que les jeunes soient la relève de tous les combats menés auparavant par les femmes pour leur liberté et leur émancipation.» Mme Hayef a souligné que «toutes les valeurs qui façonnent les attitudes et les opinions doivent commencer dès le jeunes âge. L’objectif ultime est d’inspirer les jeunes femmes et la future génération à croire en leurs rêves et à lutter pour leurs ambitions». Le président de l’association SIDRA, Nacim Felali, a, de son côté, indiqué que «le but de telles initiatives est de célébrer les femmes algériennes avec une approche optimiste et positive, avec des femmes ayant réussi dans différents domaines, venues pour parler de leurs parcours et partager leurs expériences avec des jeunes femmes et hommes invités également à cette rencontre».

Intervenant à son tour, Zahra Harkat, animatrice et comédienne algérienne, a exprimé sa satisfaction de faire partie de l’initiative «Algériennes en mouvement».

«Il ne faut jamais baisser les bras quoi qu’il arrive. Si on est là sur Terre, c’est pour accomplir une mission. Je suis là pour dire aux jeunes que c’est possible, avec de la persévérance, tout le monde peut arriver dans la vie. J’adore ce que je fais et j’ai un nouveau challenge qui est de devenir comédienne», a-t-elle déclaré.

La rencontre «Algériennes en mouvement» a été clôturée par un concert musical animé par les chanteuses Hayet Zerrouk et Amel Zen, en présence d’une centaine de jeunes filles et garçons venus spécialement pour l’événement.

Il y a lieu de souligner que l’organisation «ONU-Femmes», présente dans 60 pays, dont l’Algérie, travaille, entre autres, sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Pour sa part, l’association SIDRA Algérie est une association agréée, apolitique, à but non lucratif, est régie par la loi sur les associations algériennes, elle est constituée en majorité de jeunes, doués dans leurs disciplines.

« Ils œuvrent tous autour d’un idéal de partage, d’aide et de diversité », indique le site de l’association. Labélisée en 2013 par l’UNESCO, SIDRA Algérie est l’une des associations jeunesse-phare de la capitale. « Nous comptons 70 membres actifs dont la moyenne d’âge est de 20 ans ainsi qu’une base de données de 1,000 volontaires. Mission: la promotion de la citoyenneté active des jeunes à travers des projets citoyens solidaires et interculturels. Valeurs: Créativité, Passion, Solidarité, Diversité », indique également leur site Internet.

Wassila Benhamed