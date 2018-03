Kellal Lina  : une championne d’Afrique en constante progression

Kellal Lina est une jeune femme native de la wilaya de Bouira, plus précisément d’Ahnif. Très jeune déjà, elle était très dynamique et «ne tenait pas en place», comme on dit.

Et c’est justement cette énergie débordante qui allait tracer la trajectoire sportive de sa vie, elle qui aimait se mesurer aux autres.

Dans le village où elle habitait, il n’y avait aucune animation particulière. Le temps s’égrenait lentement. Pour « casser » son quotidien monotone, Lina voulait coûte que coûte pratiquer un sport quelconque. Et voilà que le destin, à travers son frère, Takfarinas, allait lui offrir sa chance et l’occasion de se familiariser avec une salle de sports, et surtout le sport qu’elle voulait, dès le départ, pratiquer comme « hobby » ou comme un sport de compétition. Elle a préféré, plus que toute autre chose, la compétition. Son frère, Takfarinas, avait fait de la lutte dans la salle de Chorfa. Alors, elle l’a supplié de l’emmener avec elle. Un premier contact qui l’a aussitôt séduite, et qui restera gravé dans sa mémoire de jeune fille. Depuis ce jour, elle n’a plus quitté cette salle de sports.



Des parents, surtout la mère, très compréhensifs



Comme elle était très complice avec sa mère, celle-ci n’a pas hésité à lui donner le feu vert. Elle connaissait mieux que quiconque le tempérament de sa fille. Son excès d’énergie, elle ne pouvait le canaliser que par le sport. Il ne restait que l’avis du père, si Ali. Là, il faut dire, comme elle était jeune, qu’il ne pouvait pas s’y opposer. Il a fini par accepter lui aussi. Il faut admettre que le rôle joué par la mère n’était pas à sous-estimer. Il était même capital. Amti Farida, qui est décédée depuis, ( Allah yarhamha), était une mére aimante et compréhensive. Le père, Ali (62 ans) a pris sa place et veille scrupuleusement à la bonne éducation de ses huit enfants (six filles et deux garçons) qui sont encore jeunes. Il suit de très près les performances de sa petite fille, âgée aujourd’hui de 18 ans, elle qui avait rejoint le Lycée sportif de Draria en 2015. Elle a l’intention de tout faire pour obtenir son Bac.

Pour revenir à sa jeune carrière, elle avoue avoir failli arrêter de pratiquer la lutte, du fait que son frère Takfarinas commençait à ne plus s’entraîner régulièrement.

Pour cette raison, elle a « touché » à d’autres disciplines, comme le kung-fu et même le cross-country. C’était uniquement pour ne pas rester inactive, ce n’était pas dans ses habitudes. Elle veut toujours être en mouvement. D’ailleurs, lorsqu’elle se trouvait dans la salle d’entraînement, il lui arrivait de s’accrocher avec d’autres filles, parce qu’elle n’aime pas qu’on lui marche sur les pieds, comme on dit. Toutefois, deux amies à elle, Lamia Chamlal et Mélissa Salhi, qui faisaient de la lutte, l’ont convaincue de les rejoindre. Ce qu’elle fit avec grand plaisir, surtout qu’elle avait déjà une base, avec Youcef Sofiane et avec Galou Rabah. Elle avait commencé réellement, dans la catégorie des 52 kg, en 2013. Dès le début, elle fera parler d’elle, notamment au championnat d’Algérie qui s’est déroulé à Zéralda. Là, elle obtiendra seulement la troisième place. Un résultat qui ne répondait pas à ses attentes. Elle voulait la première place. Ce n’était que partie remise, puisque l’année suivante, au championnat d’Algérie, elle se classera à la première place. Une grande revanche sur ses adversaires. Du haut de son 1,60 m, elle avait séduit tout le monde. En 2015, au championnat d’Algérie, elle obtiendra la médaille d’or. Pour un début, ce fut un coup de maître. Elle sera alors sélectionnée en équipe nationale des jeunes. Au championnat d’Afrique, qui a eu lieu à Alexandrie (Egypte), elle remportera, avec brio, la médaille d’or. Tout le monde était ébahi par les performances d’une athlète de son âge (née le 05/07/1999). Puis, on 2016, ce fut vraiment la consécration en obtenant l’or en cadettes et en juniors. Lina était aux anges. C’est aussi le cas du président de la FALA, Rabah Chebah, qui dira: « C’est une vraie étoile montante de la lutte algérienne. » Elle dominera le championnat d’Algérie, d’Afrique, mais aussi le championnat méditerranéen qui a été organisé en Espagne. Là aussi, elle se distinguera en obtenant haut la main l’or.

2017, ce fut pour elle un moment des plus difficiles, eu égard à une blessure contractée d’abord au genou, puis à la cheville. Rétablie, elle a participé aux championnats d’Algérie et d’Afrique en dominant sa catégorie (56 kg). Dans la catégorie des 63 kg, au dernier championnat d’Afrique qui a eu lieu à Port Harcourt, Nigeria (Lagos), elle avait réussi aussi à obtenir l’or. Lina Kellal n’a pas fini d’étonner !

A l’occasion de la Journée internationale de la femme, elle dira : « J’aurais aimé que cette fête soit quotidienne. Car la femme le mérite amplement. Il faut dire que je compare les femmes à ma défunte mère qui était très prévenante et protectrice à notre égard. On ne manquait de rien. C’est une fête qui doit permettre aux femmes de connaître d’autres consécrations de par le monde et dans chaque société », a conclu la jeune championne.

