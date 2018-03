Éclairage : Tirer profit du potentiel de croissance

Le projet d’intégration commerciale du continent est une démarche encouragée au sein de l’UA. Cette initiative visant à regrouper 54 États africains au sein d’une zone continentale de libre-échange relève d’une décision prise en janvier 2012, lors de la 18e session ordinaire de la Conférence de l'Union africaine. Le processus de négociation a été lancé, en juin 2015 à Johannesburg, en Afrique du Sud, à l’occasion de la 25e session ordinaire de la Conférence de l'UA, sur la base d’une feuille de route fixant les objectifs et les principes de mise en œuvre. En février 2016, le premier forum de négociation de la Zone de libre-échange continentale s'est tenu à Addis-Abeba, en Éthiopie, et sera suivi d’un second, en mai de la même année, dans le même pays, en collaboration avec les Nations unies et l'Union africaine. La capitale éthiopienne abritera la troisième édition du forum, en octobre 2016, sachant que l’année 2017 est l’échéance retenue initialement pour la création de cet espace continental de libre-échange. Où en est cette démarche aujourd’hui, et quelles sont les entraves à sa mise en œuvre ? Les réponses à ces questions seront certainement livrées, lors de la journée d'information sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), qui sera organisée par le ministère algérien du Commerce, mardi au siège d'ALGEX. Le projet de la ZLECA, dont le terrain de mise en œuvre n’est pas aussi aisé qu’on le laisse croire, pour des considérations multiples, reste une ambition commune aux États africains qui veulent tirer profit du potentiel de croissance du continent, la finalité étant de doubler le volume du commerce intra-africain, soit un profit annuel de près de 35 milliards de dollars, d’ici 2021. Aussi, les statistiques plaident en faveur d’une telle option, soutenue principalement par le secteur privé africain porté par des objectifs d’intégration et de stimulation du commerce intra-africain. Les échanges à ce niveau ne représentent actuellement que 13% du commerce global du continent, ce qui est jugé très faible. L’édition 2017 de l’examen global de l’Aide au commerce, qui s’est déroulée en juillet dernier au siège de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), à Genève, avait souligné la nécessité de développer le commerce régional, d’autant plus que les chiffres demeurent parmi les plus faibles au monde, avec moins de 20% de la production du continent qui reste sur le continent, 80% étant exportés essentiellement vers l’UE, les États-Unis et la Chine. Par conséquent, dans un contexte tendant à la multiplication des accords de libre-échange et autres protocoles de partenariat, un tel projet ne peut qu’être perçu comme étant un défi à relever au profit des pays du continent. Inscrite dans l’agenda de l’Union africaine, la Zone de libre-échange africaine suppose une levée quasi-totale des barrières douanières entre les États du continent, d’ici 2022. L’Algérie, qui a instauré un nouveau dispositif d’encadrement de son commerce extérieur, incluant des mesures douanières, pour contenir les flux des importations et protéger son économie, dans cette phase difficile, peut-elle s’ouvrir à une telle perspective sans préalables ? Les cas de la Gzale et de l’UE sont édifiants, à plus d’un titre.

D. Akila