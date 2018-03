11e session de l’UA de Radiodiffusion : M. Kaouane à Kigali

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, prend part, aujourd’hui et demain à Kigali (Rwanda), aux travaux de la 11e session ordinaire de l’Assemblée générale de l’Union africaine de Radiodiffusion. M. Kaouane, accompagné des directeurs généraux des établissements publics du secteur, rencontrera les représentants d’autres pays du continent autour de la question des enjeux technologiques de la Télévision numérique terrestre (TNT) en Afrique. Il exposera devant ses homologues africains et les dirigeants et représentants de l’Union africaine de Radiodiffusion, l’expérience algérienne en matière de la TNT.