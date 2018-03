Le président de la commission de l’UA à Alger : un agenda d’integration ambitieux

La Zone de libre-échange continentale, le passeport africain et le transport aérien, des projets phare de l’agenda africain.

Le président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, est arrivé, hier à Alger, pour une première visite officielle de trois jours, intervenant à la veille du sommet extraordinaire de l’organisation panafricaine prévu à Kigali (Rwanda). M. Faki Mahamat a été accueilli, à son arrivée à l'aéroport Houari-Boumediène, par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.

«Cette première visite officielle, en sa qualité de président de la Commission de l’Union africaine, intervient à la veille d’une importante échéance africaine, à savoir le sommet extraordinaire de l’UA qui se tiendra à Kigali (Rwanda) et qui sera consacré au lancement de la Zone de libre-échange continental africaine (ZLECA)», a indiqué, la veille, un communiqué du ministère des Affaires étrangères. «Le séjour de M. Faki Mahamat intervient également dans un contexte marqué par une dynamique spéciale qui caractérise la coopération entre l’Algérie et la Commission de l’UA», a ajouté la même source. Au cours de cette visite, M. Moussa Faki Mahamat aura des entretiens avec M. Messahel, sur «l’ensemble des questions africaines inscrites à l’Agenda de l’Union, notamment les réformes en cours de l’Organisation continentale et son financement». «Les questions de paix et de sécurité en Afrique constitueront également un chapitre important des discussions, au regard des efforts soutenus de l’Algérie en faveur de la préservation de la paix et de la sécurité en Afrique, notamment au Mali et en Libye», a, en outre, indiqué le communiqué. M. Faki Mahamat sera également reçu par de hauts responsables algériens, avec lesquels il échangera sur «les questions africaines de l’heure et les perspectives du développement de la coopération avec l’Algérie».



M. Faki Mahamat se recueille à la mémoire des martyrs



M. Moussa Faki Mahamat s'est recueilli hier à la mémoire des martyrs de la guerre de Libération nationale, en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. À cette occasion, il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative, et observé une minute de silence.

M. Moussa Faki Mohamat a déclaré que sa visite en cours en Algérie avait pour but de discuter de plusieurs questions clés dans l'Agenda africain, soulignant que l'UA se trouve dans une «phase importante de son histoire».



L’UA se trouve dans une « phase importante » de son histoire



S'exprimant à la presse, à son arrivée à Alger, M. Faki Mahamat a fait part de sa «joie d'être en Algérie», pays fondateur de l'UA, rappelant «la phase importante» dans laquelle se trouve l'organisation continentale, marquée, notamment par l'«engagement, depuis l'année dernière, d'un processus de réformes». «Nous avons, à l'occasion du 31e sommet de janvier à Addis-Abeba, pris des décisions très importantes, notamment sur la Zone de libre-échange continentale (ZLECA), qui sera le sujet lors du prochain sommet, le 21 mars à Kigali (Rwanda), le passeport africain et le transport aérien dans le continent», a indiqué M. Faki Mahamat. Ces trois décisions constituent, aux yeux du responsable africain, des «projets phare de l'Agenda africain», ajoutant qu'il était «tout à fait normal que je vienne en Algérie pour discuter avec son gouvernement». Sont invités au sommet, a-t-il précisé, tous les chefs d'État et de gouvernement, qui devront signer l'accord relatif à la ZLECA. «Aujourd'hui, l'Agenda africain est celui de l'intégration, et surtout de connaître le continent africain (...) en plus, bien entendu, de la réforme (de l'UA), aussi dans son aspect financement, que dans son aspect institutionnel, en plus des questions de paix et de sécurité dans notre continent, qui sont des préoccupations majeures», a également souligné M. Faki Mahamat. Il a, par ailleurs, fait part de l'ambition du continent de «faire taire les armes à l'horizon 2020». «C'est un Agenda ambitieux et tout à fait d'actualité. On est là en Algérie pour discuter de toutes ces questions», a ajouté M. Faki Mahamat, qui mettra à profit son séjour en Algérie pour, également, visiter des structures et instances relevant de l'UA. Il a, dans cet ordre d'idées, cité, notamment, le Centre africain d'études et de recherches sur le terrorisme (CAERT), l'Afripol, la Commission en charge de l'énergie et l'universités panafricaine, dont certaines facultés se trouvent à Tlemcen.



Entretien avec M. Messahel



Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est entretenu avec M. Moussa Faki Mahamat. La rencontre s'est déroulée au siège du ministère des Affaires étrangères, en présence du Commissaire de paix et de sécurité de l'UA, Ismaïl Chergui, du Haut représentant de l'UA pour le Mali et le Sahel (MISAHEL), Pierre Buyoya, et du Représentant du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), Assane Moyaki, de la Commissaire africaine, chargée des Ressources humaines, Sarah Anyang Agbor. (APS)