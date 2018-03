Alimentation en eau potable : Sécuriser les besoins des populations

Le ministre des Ressources en eau, Hocine Necib, a annoncé, hier à Bechar, un nouveau programme de renforcement de l’alimentation en eau potable de cette wilaya dans le Sud-Ouest. «Nous allons mettre en œuvre quatre nouveaux forages d’un global de 271 litres/seconde qui seront dotés d’un réseau de 17 km destinés au transfert vers la commune de Bechar du précieux liquide au profit de ses habitants», a précisé le ministre. Ce projet d’un coût de 450 millions DA, enveloppe dégagée au titre du programme sectoriel, «permettra une sécurisation des besoins en eau des populations, afin de faire face au rétrécissement, pour cause d’insuffisances, des apports des crues au remplissage du barrage de Djorf Ettorba, dont la retenue actuelle est de 56 millions m3», a indiqué M. Necib.

La station de traitement des eaux de ce barrage, dont la capacité de retenue est de 365 millions de M3, fera aussi l’objet de travaux de réhabilitation, de rénovation et d’extension, au titre du même programme de renforcement de l’AEP des villes de Béchar et Kenadza, a-t-il ajouté. Cette opération permettra à cette station d’augmenter ses capacités de traitement des eaux du même barrage à 44.000 m3/jour au lieu des 30.000 m3/j actuellement. Le ministre des Ressources en eau a aussi annoncé des travaux de surélévation de 1,4 mètre de la retenue du barrage de Djorf Ettorba, ce qui permettra un gain de 160 millions de m3 de stockage des eaux des crues de l’oued-Guir, au titre d’une opération d’un coût de 160 millions DA portant sur le confortement de cet ouvrage hydraulique. En marge du programme de renforcement de l’AEP, Hocine Necib a aussi fait part du dégel du projet de réalisation de la station de traitement et d’épuration des eaux usées au profit du chef-lieu de wilaya. Cette nouvelle structure, dont le lancement des travaux est projeté courant de cette année, permettra le traitement et l’épuration à l’aide de nouveaux systèmes, dit tertiaire, de plus de 40.000 m3 d’eaux usées qui seront destinées à plusieurs utilisations, duquel le remplissage du lit de Oued Bechar dont l’étude d’aménagement et de reprofilage vient d’être finalisée. (APS)