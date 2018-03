Transport maritime : Le Tarik Ibn Ziyad remis en service dès l’été

Bonne nouvelle aux adeptes des voyages par voie maritime. Le navire Tarik Ibn Ziyad, qui a subi un incendie l’automne dernier au large de la mer, sera remis en service à partir de la prochaine saison estivale a assuré le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane. «Suite à l’incendie qu’a subi le navire, nous œuvrons, en dépit de la conjoncture économique, à exploiter les potentialités nationales dans l’opération de réparation» a-t-il indiqué lors d’une visite inopinée au Port d’Alger pour s’enquérir justement des travaux de maintenance et de réparation du navire assurés par l’Entreprise nationale de réparation navale (ERENAV).

Il ajoutera que contrairement aux années précédentes, son département a décidé que les opérations de réparation des navires soient effectuées à l’intérieur du pays. Se félicitant de la qualité du travail accompli pour ce qui est de la réparation du navire Tarik Ibn Ziyad, le ministre a déclaré l’opération de restauration du navire, confiée à l’ERENAV a duré 70 jours et que sa mission est une réussite à 100 %. Rappelant qu’en novembre dernier le feu s’est déclenché dans l’un des ces compartiments au moment où le navire, en provenance de Marseille était au large des Baléares. Heureusement, sur les 472 passagers qui étaient à bord, aucune perte humaine n’a été enregistrée. L’on déplore cependant des pertes matérielles, notamment une trentaine de véhicules complètement carbonisés. En outre; parmi les parties du navire endommagées par l’incendie, il y a la cale et le faux-pont où une grande partie des équipements électroniques et des câbles ont été abimé. A ce propos, le ministre a souligné qu’il a été fait appel à l’Entreprise des industries des câbles de Biskra (ENICAB) qui a obtenu la certification internationale accordée parle Bureau international Veritas dont le siège est à Paris. Cette dernière est spécialisée dans la production des câbles, notamment ceux des navires et de ce fait hautement qualifiée pour couvrir la demande nationale. Ce que M. Zaâlane a d’ailleurs qualifié dans ces propos en affirmant que «plus de 17.000 m de câbles de différents types, fabriqués par l’ENICAB ont été installés au niveau du navire Tarik Ibn Ziyad»



Signature aujourd’hui d’un contrat pour la construction d’un nouveau navire



Sur un autre volet, et pour se prémunir à l’avenir de ce genre d’accident ne se reproduise, le ministre a fait savoir que la commission spécialisée chargée d’enquêter sur l’incendie a informé l’Entreprise nationale de transport maritime des voyageurs (ENTMV) des nouveaux standards et conditions sécuritaires à observer dorénavant pour éviter de tels incidents. C’est dans cette optique que les travaux de restauration du navire avaient inclus la mise en place d’un système de caméras de surveillance et autres équipements sophistiqués à même d’assurer la sécurité de l’équipage et des voyageurs. Par ailleurs, pour promouvoir le transport maritime et le renouvellement et le renforcement de la flotte d’Algérie ferries, M. Abdelaghani Zaâlane présidera, aujourd’hui, la cérémonie de signature du contrat de construction d’un nouveau navire battant pavillon algérien pour le transport maritime des voyageurs. Le contrat sera signé par le PDG de l’ENTMV, Hocine Guerairia et le DG de l’entreprise chinoise réalisatrice.

Il s’agit également de l’affrètement des navires en fonction des besoins, il faut dire que 27 % du chiffre d’affaire enregistré l’été dernier par l’entreprise a été réalisé par un seul navire affrété.

Sarah A. Benali Cherif