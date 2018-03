Autoroute Est-ouest : prochain Raccordement de Tébessa

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a annoncé hier à Tébessa que cette wilaya sera raccordée à l’autoroute Est-Ouest via la RN-10 reliant Tébessa à Oum El Bouaghi.

Inspectant le projet de doublement de la RN-10 sur 13,5 km, de l’intersection Hammamet-Bir Dhehab à Ain Tebba, le ministre a relevé que cette opération, bénévolement initiée par des entreprises et carrières locales, reliera à travers ce tronçon Tébessa à l’autoroute Est-Ouest.

Saluant l’initiative qu’il a espéré voir se généraliser à d’autres wilayas, le ministre a promis de mobiliser un budget supplémentaire pour la prise en charge du doublement d’un autre tronçon de 5 km pour relier totalement la wilaya de Tébessa à celle d’Oum El Bouaghi puis l’autoroute Est-Ouest.

Le ministre a, en outre, indiqué que la wilaya de Tébessa a bénéficié pour 2018 près de 5 milliards de dinars consacrés à l’aménagement et au renforcement du réseau routier de la wilaya notamment des zones enclavées devant débuter par la route reliant Morsott à la frontière algéro-tunisienne via la commune de Boukhedra avant de concerner également Oum Ali, Oum Lekmakem et Mebila. La ville de Bir El Ater bénéficiera, pour sa part, d’un projet de voie de contournement de 16 km afin d’améliorer la fluidité du trafic et réduire les embouteillages sur les routes de cette région minière, a indiqué M. Zaâlane. A une question de la presse sur le péage sur l’autoroute Est-Ouest, le ministre a indiqué que la question est toujours à l’étude au niveau du ministère concerné, signalant que les stations de péage sont actuellement en cours de construction pour entrer en service «prochainement». Le calcul du péage tiendra compte du pouvoir de paiement des utilisateurs et les recettes attendues serviront à l’entretien de l’autoroute, a encore affirmé le ministre.



Pas de constructions illicites aux alentours des aéroports



Une commission mixte chargée de préserver l’environnement immédiat de l’aéroport de Tébessa «sera installée dès lundi», a fait savoir le ministre. Au cours de son inspection du chantier de renforcement de la piste principale de l’aéroport Cheikh Larbi-Tebessi, il a exhorté les autorités locales à procéder à la mise en place d’une commission mixte pour «la protection de l’aérodrome de l’avancement urbain anarchique» et a instruit à l’effet de présenter à son département un rapport «dans un délai d’une semaine sur les constructions illicites aux alentours de l’aéroport».

Il a également instruit à l’effet de procéder à l’éradication de ces constructions illicites, au nombre de dix, selon le rapport présenté par le directeur local des travaux publics. Lancés pour un investissement de l’ordre de 2,3 milliards de dinars, les travaux de renforcement de la piste principale de l’aéroport de Tébessa, «approuvés et achevés» visent à permettre aux avions gros porteur d’atterrir au tarmac de cet aérogare, a-t-on souligné. Le ministre a procédé à l’inauguration d’un hangar fret pour l’acheminement des marchandises, destiné à contribuer dans la dynamique de développement des infrastructures de base.

M. Zaanale qui a eu à écouter un rapport détaillé sur l’évolution du secteur des travaux publics à Tébessa, depuis 2000, où entre autres réalisations, 674 km de routes nationales ont été réhabilitées et 477 chemins de wilayas ont été mis à niveau, devra poursuivre sa visite d’inspection en se rendant dans la commune de Laouinet, pour inspecter les chantiers du chemin de fer. (APS).