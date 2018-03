Grand Angle : Déni

L’entêtement du président du Forum Crans Montana à organiser, encore une fois, la prochaine manifestation de cette organisation internationale non gouvernementale suisse du 15 au 20 mars à Dakhla, ville située dans le Sahara occidental occupé par le Maroc, relève ni plus ni moins de l’irresponsabilité et du déni du droit international. La tenue pour la quatrième année consécutive de l’édition du Forum sur l’Afrique et la Coopération Sud-Sud dans cette ville constitue une «grave violation» du droit international et «engage (la) responsabilité civile et pénale» du président du Forum, a rappelé la présidente de la Plateforme pour la solidarité avec le peuple du Sahara occidental. Et pour cause, il est inconcevable, voire inadmissible, qu’une ONG de l’envergure du Forums de Crans Montana, qui accueille à l’occasion de ses rendez-vous des milliers de participants venus du monde entier, puisse se faire la complice d’une «puissance occupante» qui «ne dispose d’aucune souveraineté sur le territoire du Sahara occidental», comme l'a précisé la Cour internationale de justice de La Haye, en octobre 1975, en organisant son Forum dans une ville occupée par le Maroc. Mais ce choix des organisateurs n’est ni incompréhensible ni innocent. Il confirme, si besoin est, le parti pris de quelques ONG actives dans le monde à l’égard de

certaines causes dont la justesse pourtant ne souffre d’aucune ambigüité et bénéficient du soutien de la communauté internationale. Pour preuve, si le souci des organisateurs, qui ont obtenu pour ce faire la parrainage du Roi du Maroc, était juste de rendre hommage au royaume chérifien pour son prétendu engagement en faveur de la promotion de l’Afrique, il demeure certain qu’ils auraient pu porter leur choix sur une autre ville tant nombreuses sont celles qui disposent d’une infrastructure adéquate pour accueillir une conférence internationale. Mais en réalité le choix porté sur Dakhla est politique. Le Maroc use de tous les moyens pour légitimer son occupation et l’imposer au sein de l’opinion internationale, bien qu’en cela il sait qu’il est dans le tord. Les résolutions tant de l’ONU que de l’Union africaine (UA) en témoignent. Du reste, faut-il rappeler, le Conseil de paix et de sécurité de l’organisation panafricaine, à l’issue de son 30e sommet tenu à Addis-Abeba en janvier 2018, a demandé à tous ses Etats membres, aux organisations de la société civile africaine ainsi qu’aux autres acteurs concernés de boycotter la rencontre de Dakhla, présentée par les organisateurs et le Maroc comme un évènement international.

Nadia K.