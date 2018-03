L’Union nationale des femmes sahraouies : Pas d’intérêts euro-marocains au détriment du droit du peuple

La Secrétaire générale de l'Union nationale des femmes sahraouies (UNFS), Fatma El Mehdi, a affirmé que «les intérêts euro-marocains ne sauraient primer sur le droit du peuple sahraoui», en allusion à l'accord de pêche signé entre l'UE et le Maroc incluant les eaux territoriales du Sahara Occidental qualifié d'«illégal» par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Dans son allocution à l'ouverture d'une exposition sur l'expérience de la femme sahraouie à la Faculté des sciences sociales à Ljubljana, capitale de Slovénie, sous le slogan «Le quotidien de la femme sahraouie», la SG de l'UNFS a appelé à faire pression sur les gouvernements européens pour les amener à se conformer à la légalité internationale, faisant allusion à l'arrêt de la CJUE qui a conclu que l'accord de pêche UE-Maroc «ne peut être applicable ni sur le territoire du Sahara occidental ni aux eaux territoriales sahraouies». Lors de sa visite entamée jeudi en Slovénie, la SG de l'UNFS a présenté devant les médias et défenseurs slovènes des droits de l'Homme un exposé sur les derniers développements de la question sahraouie, la situation des réfugiés sahraouis et le vécu des Sahraouis dans les régions occupées par le Maroc, et ce dans le cadre d'un débat sur «les femmes qui vivent dans les régions de conflit ou post-conflit, a indiqué vendredi un communiqué de l'Agence de presse sahraouie (SPS). Dans le cadre de cette visite, Mme Fatma El Mehdi a été reçue au siège du parlement slovène par les représentantes du club féminin regroupant les différentes formations politiques en Slovénie où elle a présenté un exposé sur les défis que relève la femme sahraouie dans les camps des réfugiés et les régions occupées du Sahara occidental ainsi que les derniers développements de la question sahraouie, selon la même source. La SG de l'UNFS a également présenté une communication à la Faculté des lettres sur l'expérience de la femme sahraouie et sa contribution à l'édification de l'Etat sahraoui et les violations des droits de l'Homme dans la partie occupée du Sahara occidental.