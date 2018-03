Présidentielle en Russie : Poutine assure qu’il ne changera pas la Constitution

Le président russe Vladimir Poutine, quasiment assuré d'être réélu à la présidentielle du 18 mars pour un quatrième mandat, a déclaré hier qu'il n'avait aucune intention de changer la Constitution pour rester au Kremlin au-delà de 2024. «Je n'ai jamais changé la Constitution, je ne l'ai pas fait pour que cela m'arrange, et je n'ai pas de telles intentions aujourd'hui», a-t-il déclaré, dans une interview à la télévision américaine NBC. Le président russe était interrogé pour savoir s'il souhaitait suivre l'exemple du président chinois qui aspire à un mandat illimité. Des critiques accusent Vladimir Poutine, élu pour la première fois président en 2000 et qui sollicite un quatrième mandat, de vouloir rester au pouvoir indéfiniment. Le président russe s'est toujours targué d'avoir respecté la Constitution qui interdit d'effectuer plus de deux mandats présidentiels d'affilée. En 2008, Vladimir Poutine était devenu Premier ministre, il avait regagné le Kremlin en 2012. Sur la question d'ingérence dans les élections américaines, le président Poutine a dit qu'il se «moquait éperdument» si des ressortissants russes se sont immiscés dans l'élection présidentielle américaine de 2016, insistant sur le fait qu'il n'y avait aucun lien avec le Kremlin. «Pourquoi avez-vous décidé que les autorités russes, y compris moi-même, ont donné la permission de faire cela ?» s'est interrogé M. Poutine. Le mois dernier, Mueller a inculpé 13 ressortissants russes, dont un proche de M. Poutine, et trois compagnies russes, pour avoir épaulé la campagne de Trump, en calomniant sa rivale démocrate Hillary Clinton et en s'immisçant dans le processus électoral. «S'ils sont Russes, et alors ?» a dit Poutine quant à ces allégations. «Il y a 146 millions de Russes. Et alors ? (...) Cela m'est égal. Je m'en moque éperdument (...) Ils ne représentent pas les intérêts de l'État russe.»