Main basse de la Chine sur les routes maritimes : L’avancée du dragon

Le dragon chinois avance inexorablement. De la mer de Chine, à l’océan Indien, en passant par l’Afrique, la stratégie chinoise suscite craintes et admiration. Après Djibouti, Pékin se dote d’une seconde base navale au Pakistan. Une perspective qui inquiète l’Inde, mais aussi d’autres pays soucieux de la montée en puissance de ses forces navales. Dans l’ambitieux projet «Une ceinture, une route», défendu par Xi Jinping, les routes maritimes revêtent un rôle important, car elles font écho à la volonté du président chinois de doter son pays d’une force maritime digne de son statut de grande puissance. Comme il l’a répété, lors du 19e congrès du Parti communiste, le numéro un chinois veut que la Chine se dote des moyens qui lui permettront d’être une puissance globale. Cette démarche alimente les méfiances de l’Inde. L'accord de coopération dans l'océan Indien, signé hier entre la France et l'Inde, s'inscrit dans le cadre de la politique de renforcement de New Delhi dans cette zone maritime stratégique, où la tracasse l'implication grandissante de la Chine. S'étendant de l'Asie du Sud à l'Antarctique, du canal de Suez au détroit de Malacca, l'océan Indien est l'un des principaux axes du commerce maritime international. Pour les géants d'Asie à l'inextinguible soif de pétrole du Moyen-Orient, il représente même une route vitale à leur approvisionnement énergétique. En raison de son exposition géographique, l'Inde y a toujours joui d'une position prédominante. Mais cet avantage est mis au défi, ces dernières années, par une présence chinoise de plus en plus affirmée, à travers le développement par Pékin d'un réseau commercial, d'infrastructures, mais également — dans une moindre mesure — militaire. Pour bon nombre d’analystes, l'Inde se réveille enfin à cette nouvelle menace, mais «la réponse a été lente à venir». Ouverture d'une base militaire chinoise à Djibouti, construction du port de Gwadar au Pakistan, bail de 99 ans pour le port de Hambantota au Sri Lanka, grands travaux aux Maldives, accords de défense... Une offensive chinoise qui nourrit une certaine appréhension dans les corridors du pouvoir de la capitale indienne, et même jusqu'à Washington. Car, dans les rangs des experts en géopolitique, «les entreprises chinoises sont perçues comme la tête de pont de l'État et ciblant à dessein des secteurs économiques vitaux». Les secteurs de l’énergie, les aéroports, routes, ports..., en constituent les axes fondamentaux. Des investissements qui «ne sont pas commerciaux, mais stratégiques, et ont des visées géopolitiques». Une partie d’échec dans laquelle le gouvernement indien et les autres puissances, au-delà de la région, ne compte pas se laisser déborder. «La présence militaire de la Chine dans l'océan Indien est principalement pour assurer la sécurité de cette voie de passage. Ce n'est pas une expansion de la sphère d'influence, comme le disent l'Inde et les États-Unis», assure une analyste des Shangai Institutes for International Studies. «L'Inde a utilisé la théorie de la menace chinoise comme une excuse pour faire progresser son statut international et étendre son pouvoir militaire», soutient-elle. Développant à son tour un réseau de relais, le géant démographique d'Asie du Sud s'apprête à construire des infrastructures à possible usage militaire sur des territoires reculés de Maurice (îles d'Agaléga) et des Seychelles (île de l'Assomption). Pour le moment, la Chine ne peut s'en prendre à l'Inde dans son arrière-cour maritime stratégique. Mais l’empire du Milieu grandit, et cela peut devenir source de tensions.

M. T.