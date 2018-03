Ghouta orientale (Syrie) : Percée majeure des forces gouvernementales

Les forces gouvernementales syriennes ont réalisé hier une percée majeure dans la partie rebelle de la Ghouta orientale, isolant la principale ville Douma, près de trois semaines après le début d'un assaut pour reprendre ce dernier fief insurgé, a rapporté l'agence de presse Sana.

Les forces syriennes cherchent, depuis l'intensification le 18 février de leurs opérations contre les groupes armés dans la Ghouta orientale, à reconquérir ce dernier fief insurgé aux portes de Damas, assiégé depuis 2013. Elles ont déjà repris plus de la moitié de l'enclave. Leur objectif est d'affaiblir les factions armées contrôlant l'enclave, d'où des obus sont tirés sur des secteurs de la capitale Damas, faisant des victimes. Ces groupes armés ont tenté, en vain, une contre-offensive, avant de reculer hier sous la progression des forces loyales, ont précisé les médias. Auparavant, le vice-ministre syrien des Affaires étrangères, Ayman Soussane, avait assuré que «les terroristes goûteront à la défaite prochainement dans la Ghouta, comme ils l'ont connue à Alep». Par ailleurs, des groupes terroristes, qui se déploient à Ghouta est dans la banlieue de Damas, ont ouvert le feu sur des familles qui tentaient de sortir de la localité de Jissrine en direction du corridor humanitaire aboutissant à Mleiha, faisant 4 morts de la même famille, selon l'agence Sana. En outre, les groupes terroristes avaient enlevé trois familles composées de 15 personnes, alors qu’elles tentaient de prendre la fuite de la localité de Madyara en direction des points de contrôle de l’armée arabe syrienne dans la ville de Harasta, selon la même source.



Des terroristes évacués



Des terroristes, «combattants», ont été évacués vendredi soir du fief rebelle dans la Ghouta orientale, ont rapporté l'agence officielle Sana et la télévision étatique syrienne. Auparavant, le groupe rebelle Jaïch El-Islam, présent dans la Ghouta, avait annoncé dans un communiqué qu'un «premier groupe» de «combattants» de Hayat Tahrir El-Cham, organisation dominée par l'ex-branche syrienne d'El-Qaïda, allait quitter le bastion, sans donner de chiffres précis. Les «combattants» seront évacués vers la province d'Idleb, la seule du pays à échapper entièrement au contrôle du régime dans le Nord-Ouest syrien, selon le communiqué du groupe rebelle. La télévision étatique syrienne a filmé des combattants à bord d'un unique bus, sans préciser leur groupe d'affiliation, alors que le véhicule se trouvait au couloir d'El-Wafidine, mis en place pour relier l'enclave rebelle à la périphérie de la capitale syrienne pour permettre les évacuations. Le correspondant de la télévision étatique a assuré que 13 combattants se trouvaient à bord du bus, alors que dans un bandeau, la chaîne assurait qu'ils étaient accompagnés de leur famille. «Sortie d'un nombre de combattants de la Ghouta orientale, à travers le couloir d'El-Wafidine», a indiqué de son côté l'agence Sana. Jaïch El-Islam a assuré vendredi soir que le premier groupe qui doit sortir est composé de combattants qui étaient «emprisonnés» par le groupe rebelle et qui ont demandé à être transférés vers Idleb. Les forces régulières ont isolé hier Douma, la grande ville de l'enclave rebelle dans la Ghouta orientale, qu'elles cherchent à reconquérir à la faveur d'une offensive de grande envergure, divisant ainsi l’enclave en trois : Douma et sa périphérie au nord, Harasta à l'ouest et le reste des localités au sud. Selon un correspondant de l'AFP à Douma, la ville était, en début d'après-midi, la cible de bombardements aériens et à l'artillerie et les rues étaient désertes. À Afrine, bastion de la milice kurde des YPG qu'Ankara veut chasser de sa frontière, l'armée turque et des groupes rebelles syriens alliés se trouvaient hier matin à 4 km de la ville. Vendredi, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait affirmé que les forces turques pouvaient entrer «à tout moment» à Afrine. «Les forces turques ne sont plus qu'à 4 km d'Afrine, dans un secteur au nord-est de la ville où ont lieu de violents combats et de bombardements aériens et à l'artillerie», a déclaré hier à l'AFP une source autorisée. Les combattants kurdes ont d'ailleurs annoncé cette semaine le redéploiement de 1.700 des leurs dans la région d'Afrine. Le régime syrien a d'autre part envoyé des hommes dans la région pour soutenir les YPG. Pour sa part, le Haut Commissaire de l'ONU pour les réfugiés (HCR), Filippo Grandi, a évoqué «une tragédie humaine aux dimensions colossales». Plus de 340.000 personnes ont péri et des millions d'autres ont été jetées à la rue en sept ans de guerre.

R. I.