Judo : Grand Prix 2018 d’Agadir (Maroc) : Trois algériens éliminés

Trois des six judokas algériens engagés dans le Grand Prix d'Agadir ont été éliminés au premier jour de ce tournoi international organisé du 9 au 11 mars, au moment où Amina Belkadi a déclaré forfait dès le premier tour, pour cause de blessure. Deux cent quarante et un judokas (139 messieurs et 102 dames), représentant 38 pays, participent à cette compétition, dont six algériens, en l'occurrence : Wali Ezzine (-66 kg), Mourad Abdelkrim Ladj (-66 kg), Billel Belhimer (-100 kg) et Nadjib Temmar (+100 kg) chez les messieurs, ainsi que Meriem Moussa (-52 kg) et Belkadi Amina (-63 kg) chez les dames. Ladj a été le premier à concourir et il a été éliminé dès son entrée en lice, après sa défaite contre le Marocain Imad Bassou. Une défaite par Ippon, après 2 minutes et trente secondes de combat. Un peu plus tard, c'était au tour de Wali Ezzine de monter sur le tatami et il avait commencé par remporter son premier match contre le Capverdien Wilson Teixira, avant de s'incliner au deuxième tour, face au Belge Kenneth Van Gansbeke. L'Algérien avait dominé Teixira par Ippon, après seulement une minute et trente secondes de combat, avant de vendre chèrement sa peau face au Belge, contre lequel il avait résisté pendant quatre minutes avant de s'incliner par Wazari. Chez les dames, Meriem Moussa a été exemptée du premier tour, mais elle s'est inclinée dès son premier combat contre Gulbadam Babamuratova, du Turkménistan, l'ayant emporté par Ippon après seulement deux minutes et quarante secondes de combat. Pour sa part, Amina Belkadi a contracté une blessure pendant l'échauffement et à dû renoncer à la compétition dès le premier tour, elle qui devait concourir dans la Poule «B» des -63 kg. Billel Belhimer (-100 kg) et Nadjib Temmar (+100 kg) sont les deux derniers représentants algériens encore en lice dans cette compétition, et dans laquelle ils devaient faire leur entée en lice, hier, contre deux Allemands. Belhimer était opposé à Karl-Richard Frey, alors que Temmar a été exempté du premier tour et fera donc son entrée en lice directement au deuxième tour, où il défiera Johannes Frey.