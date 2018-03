Betis Séville : L’entraineur Quique Setièn encense Mandi

L'entraîneur du Bétis Séville (Liga espagnole de football) Quique Setièn a appelé à garder le défenseur international algérien Aissa Mandi en vue de la saison prochaine, dans un entretien accordé au quotidien sportif espagnol As. «Il y a des joueurs qui ont grandi de façon exponentielle, et Mandi est le meilleur exemple. Comme les autres éléments essentiels de notre équipe, Aissa doit rester avec nous la saison prochaine. Mandi est en train de réaliser des choses que lui-même ne croyait pas atteindre. C’est dire qu’il a encore une bonne marge de progression. C’est un élément nécessaire et essentiel pour le futur projet du club», a affirmé le coach du Betis, dans un entretien publié sur le quotidien sportif espagnol As. Auteur jusque-là sous le maillot du club andalou, Mandi (26 ans) a fini par attirer les convoitises de plusieurs formations notamment l'AS Rome (Serie A italienne). «Cette saison doit nous servir pour améliorer notre équipe la saison prochaine. On doit garder les meilleurs joueurs et renforcer notre équipe par des éléments que nous ne disposons pas. Je pense que nous faisons bien les choses et nous pouvons regarder l’avenir avec optimisme», a ajouté Quique Setièn. Mandi (26 ans/ 33 sélections avec l'EN) avait rejoint le Betis en 2016 pour un contrat de cinq saisons, en provenance du club formateur du Stade de Reims (Ligue 2 française).