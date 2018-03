Ligue 1-Mobilis (22e journée), NAHD 0 - JSS 0 : Saoura manque la victoire

Dans un match opposant deux équipes qui visent une place au podium, le Nasria, équipe hôte, a été tenu en échec par la JS Saoura, un adversaire costaud, qui aurait même pu l’emporter au final, sans que personne aurait trouvé à redire.

En effet, les camarades de Yahia-Chérif ont énormément compliqué la mission des Sang et Or. Quadrillant parfaitement l’aire de jeu, physiquement bien en jambes et tactiquement rigoureux, les protégés du nouvel entraîneur de l’équipe, Nabil Neghiz, se sont créé les meilleures occasions de but, lors de cette joute. Ils ont manqué à au moins trois reprises des buts certains. Par Messala qui reprend de la tête un centre, qui manque de justesse le cadre (53’). Ensuite, par Konaté qui d’un coup de tête rageur voit son ballon renvoyé par la transversale (56’). Belaâlem enchaînera par une belle action individuelle et échoue de très peu, puisque son ballon est dégagé in extremis de la ligne par Khiat (59’).

Ce qui prouve que la JSS ne s’est pas déplacée à Alger pour défendre, bien au contraire. En optant pour un jeu offensif intelligent, en assurant l’équilibre défensif nécessaire, les Sudistes ont fourni un bon match.

En face, les poulains de Dziri ont tenté de percer l’arrière-garde de la Saoura, en multipliant les tentatives et les phases offensives, sans pour autant parvenir vraiment à imposer leur jeu. Toutes leurs tentatives se sont avérées veines. Poussés par leur fidèle et nombreux public, Laribi et ses coéquipiers ont eu le mérite de se battre jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre.

Ils n’ont par ailleurs pas su profiter de l’expulsion sévère du robuste défenseur sénégalais de la Saoura, Konaté, après que le referee lui eut brandi un second carton jaune (71’). La supériorité numérique du NAHD n’a nullement déteint sur les Bécharis, qui ne donnaient tout simplement pas l’impression d’être amoindris. Connaissant parfaitement chaque joueur nahdiste, l’ex-coach nahdiste, Nabil Neghiz, a su contrer le plan tactique préconisé par son ex-adjoint Bilel Dziri. Encore un match nul pour le Nasria, son 14e de la saison, qui lui permet néanmoins de se cramponner à la 8e place. Pour sa part, la JS Saoura demeure elle aussi à la 7e place, qu’elle occupait avant cette rencontre, mais rejoint l’Entente aux points (33 et meilleur goal-average pour l’ESS). Au final, le score de parité n’arrange aucune des deux équipes.

Les fans husseindéens ont quitté l’enceinte du stade du 20-Août 1955 d’El-Annaser déçus. Ils espéraient voir le Nasria gagner pour grimper à la 5e place, pour se rapprocher du podium. Le NAHD, qui recevra encore une fois chez lui, lors de la prochaine journée, aura l’occasion de se racheter devant ses supporters. D’autant plus que son prochain adversaire, le DRBT, va très mal en ce moment. La JSS, qui demeure l’une des équipes du championnat qui pratiquent du beau football, entre à la maison avec un bon moral, malgré tout. Ne pas perdre hors de ses bases est toujours une bonne chose.

Mohamed-Amine Azzouz